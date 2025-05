Idiotyczne wyzwanie na TikToku. Zwierzęta wołają o pomoc

W mediach społecznościowych od lat ogromną popularnością cieszą się nagrania z udziałem zwierząt. Tym razem jednak idiotyczne wyzwanie promowane na TikToku przez influencerów nie ma nic wspólnego z dobrą zabawą, czy uroczymi kadrami. Bezmyślna zabawa staje się poważnym zagrożeniem dla pupili i propaguje nieakceptowalne zachowanie w stosunku do zwierząt.

Czym jest ice bucket challenge?

Ice bucket challenge to bardzo popularna „zabawa”, która polegała na podjęciu się wyzwania wylania na siebie kubła zimnej wody. Szeroko promowany trend bazował na nominacjach kolejnych osób, które miały wykonać „wyzwanie” w ciągu 24 godzin i wytypować kolejnych „śmiałków”.

Trend ten został spopularyzowany przez kanadyjskiego hokeistę Pata Quinna oraz jego przyjaciela Peta Fratesa, amerykańskiego bejsbolistę. Kampania miała na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej rzadkiej choroby neurodegeneracyjnej – stwardnienia zanikowego bocznego.

Do akcji przyłączali się nie tylko użytkownicy mediów społecznościowych, ale również znane twarze show-biznesu czy polityki. Szacuje się, że trend ten pozwolił na zebranie ponad 220 milionów dolarów na walkę z chorobą.

Ice bucket chellenge stwarza zagrożenie dla zdrowia

Ice bucket challenge w szczytowym momencie popularności cieszył się wielomilionową widownią. Szerokie rozpowszechnienie trendu oblewania się lodowatą wodą zwróciło wówczas uwagę środowiska medycznego, które zwracało uwagę na zagrożenia płynące z tej pozornie niewinnej zabawy.

Jeśli trwa to dłużej lub nawet krótko, ale intensywnie, to czasami może wywołać reakcję nerwu błędnego. Ktoś, kto bierze leki na ciśnienie, jakiekolwiek leki, które mogą spowolnić tętno, może zemdleć (…) i oczywiście, jeśli upadniesz ze stojącej pozycji, zawsze istnieje ryzyko urazu głowy – przestrzegał dr Brian O'Neill z Detroit Medical Center.

Idiotyczny trend zagraża zdrowiu i życiu zwierząt

Biorąc pod uwagę, że ice bucket challenge mógł stwarzać zagrożenie dla ludzi, zadziwia fakt, że wielu influencerów postanowiło spopularyzować to wyzwanie także z udziałem zwierząt. W mediach społecznościowych zamieszczanych jest coraz więcej nagrań, na których widać jak właściciele psów znienacka oblewają je lodowatą wodą.

Specjaliści apelują, aby natychmiast zaprzestać tego typu działań. Nawet w trakcie upałów psy nie powinny być polewane zimną wodą tak mocno, by ta spływała po ich sierści, ponieważ może to spowodować wychłodzenie zwierzęcia. Zwierzęta podobnie jak i ludzie mogą doznać przez to szoku termicznego.

Ponadto, nawet jeśli jesteśmy właścicielami zwierzęcia i znamy spektrum jego zachowań, nigdy nie mamy pewności, jak zareaguje, gdy się przestraszy. Istnieje ogromne ryzyko, że pies zaatakuje osobę, która oblała go zimną wodą lub w popłochu ucieknie w niekontrolowanym przez właściciela kierunku.

