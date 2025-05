Spacery najlepszą profilaktyką przeciw nowotworom. Szokujące wyniki badań

Naukowcy od lat zachęcają do aktywności fizycznej. Najnowsze badania obrazują, że w istocie ruch to samo zdrowie i może on być najlepszą profilaktyką przeciw nowotworom.

Siedzący tryb życia powodem chorób cywilizacyjnych? Eksperci są zgodni – brak ruchu staje się coraz większym problemem wśród społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii wydaje się aż 7,4 miliardów funtów rocznie na leczenie skutków siedzącego trybu życia. Problematyka ta z roku na rok narasta, a ofiarami braku aktywności fizycznej padają coraz to młodsze osoby, szczególnie te wykonujące pracę biurową. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przeprowadzili badania na ponad 85 tysiącach Brytyjczyków, które jasno wskazują na to, że niewinna aktywność fizyczna, którą można uprawiać niezależnie od wieku, jest jedną z najlepszych metod na zmniejszenie ryzyka zachorowania na 13 rodzajów raka w tym między innymi: przełyku, wątroby, płuc, nerek, żołądka, macicy, jelita grubego, pęcherza moczowego i piersi. Jaka aktywność przynosi tak znaczące korzyści zdrowotne? Chociaż trudno w to uwierzyć, chodzi o spacery. Spacery profilaktyką przeciw nowotworom? Brytyjscy uczeni wykazali, że wykonywanie już 5 tysięcy kroków dziennie znacząco zmniejszało ryzyko zachorowania na nowotwory i poprawiało ogólną kondycję organizmu. Największe korzyści odnotowywano jednak przy 9 tysiącach kroków w ciągu dnia. Badacze zauważyli, że pokonanie około 6-7 kilometrów dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na 13 typów raka nawet o 16%. Codzienne pokonywanie wspomnianego dystansu korzystnie wpływało niemalże na wszystkie parametry zdrowotne. Naukowcy udowodnili, że największe korzyści można odnieść, spacerując w stosunkowo szybkim tempie – około 7 km/h. Wynika z tego, że do poprawny ogólnego samopoczucia i zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka wystarczy nam jedynie godzina marszu. To stosunkowo niewielka cena jak za tak znaczące korzyści zdrowotne. Czytaj też:

