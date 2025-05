Burza wokół inwestycji w Bytomiu. Pięć mikrokawalerek z jednego mieszkania

Nagranie z zaskakującej inwestycji opublikowane zostało na portalu TikTok. Widać na nim w jaki sposób mieszkanie o powierzchni 90 m kw. zostało podzielone na pięć mniejszych mieszkań o powierzchniach między 15 a 20 m kw. każde. Na tej powierzchni w każdej z kawalerek znalazło się miejsce na łazienkę. Średnia cena najmu wynosi 1400 zł miesięcznie.

Internauci komentują inwestycję. Nie mają dobrej opinii

Jak można się domyślić nagranie wywołało różne reakcje. Większość z kilkuset wpisów jest jednak negatywna. „W sumie to tragedia” – pisze internauta, którego komentarz polubiło ponad tysiąc osób. „Ogólnie to powinno być nielegalne i powinno wejść prawo, że nie można sprzedawać oraz wynajmować »mieszkania« mniejszego niż 35 m kw”. – pisze inna osoba.

Choć niektórzy z komentujących zauważają, że dla pewnej grupy osób wynajem takiego mieszkania może być dobrym rozwiązaniem, są oni w mniejszości. „No ale popatrzcie logicznie. Do jakiej my patologii się przyzwyczailiśmy że jeszcze mówimy: »no nie każdego stać, to fajna opcja«, gdzie dosłownie to są klatki jak z Hong Kongu…” – odpowiada na ten argument internautka.

Wiele osób zwraca również uwagę, że oferty takie jak ta pokazują, jak wielki problem z mieszkalnictwem istnieje właśnie w Polsce. Nie bez powodu temat ten przewija się od początku trwającej jeszcze przez półtora tygodnia kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi.

Inwestor odpowiada na komentarze. „Mieszkania wynajmuję głównie Polakom”

Twórca ofert nie odpowiada na zbyt wiele negatywnych komentarzy. Zdecydował się jednak sprostować dwa z nich. „Spółdzielnia i straż wie o takim podziale?” – zapytano w komentarzach. „Kontrole z PINB” – odpisał inwestor, po czym dodał: „Mamy za sobą około 60 takich projektów. Temat rzeka. Że wspólnota też można wygrać. Trzeba mieć odpowiednie wsparcie prawne, ale my już trudnych zarządców omijamy bo szkoda nam energii”.

„Cele dla przybyszów spoza Europy... Polscy »biznesmeni« sami na siebie kręcą bata niestety…” – stwierdził jeden komentujący. „Na pewno przyjeżdżają do Polski tylko właśnie dla takich mieszkań. PS. Mieszkania wynajmuje głównie Polakom” – odpowiedział twórca oferty.

