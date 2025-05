Pies przeciąga się w twojej obecności? Behawiorysta tłumaczy powód

Ekspert od psów tłumaczy, dlaczego psy przeciągają się w obecności innego człowieka. Zwykle robią to, gdy znajdują się przed nim. Ma to związek z relacją, która łączy czworonoga i właściciela.

Pies przeciąga się przed tobą? Popularny na TikToku behawiorysta mówi, dlaczego tak się dzieje

Adam Sadlik to osobowość internetowa, którą na TikToku śledzi ponad 96 tysięcy użytkowników platformy. Jak sam wspomina na swojej stronie internetowej szkoladlapsa.waw.pl, ma ponad 20-letnie doświadczenie w szkoleniu czworonogów. Udziela też między innymi konsultacji online z zakresu behawiorystyki.

W jednym z filmów odpowiedział na pytanie, dlaczego psy przeciągają się przed ludźmi. – Jeśli robią to za każdym razem jak podchodzą do ciebie, przed głaskaniem – i nie jest to związane z tym, że przed chwilą spał – to najprawdopodobniej w ten sposób chce cię uspokoić. Chce upewnić się, że między wami będzie wszystko ok – tłumaczy ekspert.

Użytkownicy siedzi chętnie reagowali na słowa i podzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z własnymi pupilami. Jedna z internautek przyznała, że zauważyła, iż jej pies przeciąga się, gdy właśnie wychodzą na dwór – by przygotować się do biegu (w ramach swego rodzaju rozgrzewki).

Garść informacji behawioralnych o psach. Tego mogłeś nie wiedzieć

Co jeszcze warto wiedzieć o psach? Pupil, który chodzi z luźno wiszącym ogonem, informuje otoczenie o swoim relaksie lub radości. A co, jeśli przed zaśnięciem nasz czworonóg chodzi dookoła siebie? To prawdopodobnie atawizm, który był potrzebny jego przodkom na pewnym etapie ewolucji. W ten sposób ssaki sprawdzały, co znajduje się w trawie, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i oceniały łapami, czy teren nadaje się do odpoczynku.

