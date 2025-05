Weszli w niebezpieczny rejon Tatr bez sprzętu. TOPR uchronił ich od tragedii

Według relacji ratowników, dwoje turystów najprawdopodobniej zgubiło szlak w Tatrach. Następnie próbując go odnaleźć, zmierzali w coraz to trudniejsze do pokonania partie. Według nieoficjalnych doniesień mieli nie posiadać przy sobie odpowiedniego sprzętu.

TOPR ratuje dwójkę turystów. Użyto śmigłowca

Ratownicy TOPR po otrzymaniu zgłoszenia od turystów niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Tam odkryli, że jeden z wędrowców jest ranny, ponieważ uszkodził sobie nogę w Piekiełku pod Giewontem.

Ratownicy szybko zauważyli, że kłopoty zdrowotne jednego z turystów to niejedyne problemy, z jakimi ci musieli się zmagać podczas próby powrotu na szlak. W akcji ratunkowej wykorzystano śmigłowiec.

– Dwaj panowie zapchali się między Zawratem a Małym Kozim. Weszli w miejsce, z którego nie mogli wyruszyć. Oczywiście bez sprzętu, bez jakiejkolwiek znajomości. Na pytanie: „Czy macie raki i czekan?”, odpowiedzieli: „A co to jest czekan?”. Tak mi się jeszcze nie zdarzyło. Jak już mówimy o sprzęcie, to turyści chociaż wiedzą co to jest, do czego służy – relacjonował ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.

TOPR ostrzega przed trudną sytuacją meteorologiczną w górach

Ratownicy TOPR-u ostrzegają przed trudnymi warunkami w górach. Zaznaczają, że mimo że w wielu regionach kraju pogoda sprzyja aktywności fizycznej, aura w górach wciąż bywa nieprzewidywalna. Nawet mimo temperatury na poziomie 16 stopni Celsjusza u podnóża gór, w wysokich partiach ta może wciąż oscylować w okolicy zera.

Toprowcy dodają, że w wielu regionach Tatr wciąż zalega śnieg i panuje w nich regularna zima. Apelują do turystów, aby przed każdym wyjściem w góry sprawdzić warunki pogodowe i zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt. Dodają, że wędrówka po górach w trudnych warunkach pogodowych wymaga również odpowiednich umiejętności i wiedzy.

Czytaj też:

Przez Polskę przejdą gwałtowne burze. IMGW ostrzegaCzytaj też:

Wypadek autokaru z dziećmi. Jest ofiara śmiertelna