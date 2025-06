Oszustwo „na policjanta”. Zatrzymano 14-latkę

W piątek funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji we Włocławku pochwalili się udaną akcją. Mundurowi, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu – we współpracy z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy –ustalili, że ze sprawami dwóch oszustw coś wspólnego mogą mieć mieszkańcy Warszawy – w wieku 14 i 25 lat.

Najpierw schwytali młodą, niepełnoletnią dziewczynę. Potem mężczyznę.

Włocławek. 14-latka miała brać udział w oszustwie metodą „na policjanta”

14-latka znajdowała się 2 czerwca na terenie powiatu kutnowskiego. Mundurowi mieli znaleźć przy niej kilkadziesiąt tysięcy euro i biżuterię. Mienie o znacznej wartości nie należało jednak do niej, ale do 75-letniej mieszkanki Włocławka. Jak ustalili policjanci, dziewczyna miała pełnić rolę tak zwanego „odbieraka” (to osoba podstawiona przez oszustów, która ma za zadanie odebrać pieniądze od zmanipulowanej ofiary). Środki finansowe miały być kaucją dla służb za wypuszczenie syna 75-latki z aresztu – za rzekome spowodowanie wypadku drogowego (do takiego zdarzenia nigdy oczywiście nie doszło).

Dwa dni później – w środę – mundurowi namierzyli zaś 25-latka. Ten „odbierak” miał natomiast wziąć pieniądze od 82-letniej mieszkanki Kujaw i Pomorza by kupić za nie leki. Oszuści wmówili poszkodowanej, że jej córka znajduje się w bardzo złym stanie zdrowia i potrzebne są pieniądze na rekonwalescencję, co zostało zmyślone. Do przestępstwa tego dojść miało pod koniec maja.

„Nieletnia trafiła do policyjnej izby dziecka, natomiast mężczyzna do policyjnego aresztu” – informuje zespół prasowy z KMP we Włocławku. Mundurowi podają, że śledczy wkrótce „przekażą materiały do sądu rodzinnego w miejscu jej zamieszkania, który będzie podejmował dalsze decyzje w jej sprawie”.

Kujawy i Pomorze. Są zarzuty dla 25-latka

Jeśli chodzi o 25-latka, „po zebraniu materiału dowodowego przez kryminalnych zatrzymany 25-latek został doprowadzony do prokuratury”. „Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do ośmiu lat. Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór” – czytamy.

„Śledczy pracują nad sprawą i ustalają, czy obie osoby mają również związek z innymi podobnymi przestępstwami” – dowiadujemy się z policyjnej notatki.

