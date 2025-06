Pachnie jak przekąska z kina. Naukowcy poznali sekret koto-niedźwiadka

Pochodzące z wilgotnych lasów tropikalnych Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, binturongi osiągają długość ciała od około 60 do 90 centymetrów, a ich waga waha się między 11 a 36 kilogramów. Są członkami rodziny cywetowatych – grupy nocnych ssaków zamieszkujących egzotyczne rejony Azji i Afryki. Większość życia spędzają wysoko w koronach drzew, powoli przemieszczając się pośród liści po zapadnięciu zmroku.

Pachną jak... popcorn

Najbardziej zaskakującą cechą binturongów jest ich charakterystyczna woń. Zwierzęta pachną jak świeżo roztopiony, maślany popcorn. Aromat ten powstaje dzięki obecności związku chemicznego 2-acetylo-1-pirolina, identycznego z tym, który pojawia się podczas pieczenia chleba czy prażenia kukurydzy. Substancja ta jest wydzielana przez gruczoły zapachowe ulokowane pod ogonem, a binturongi wykorzystują ją do oznaczania terenu, przez który się poruszają.

Co ciekawe, zapach popcornu nie jest przypadkowy. Ma on bowiem duże znaczenie komunikacyjne. W gęstym i ciemnym lesie tropikalnym trudno o kontakt wzrokowy, dlatego aromat pełni rolę „wizytówki”, informując inne osobniki o obecności i terytorium. Co ciekawe, według badań z 2016 roku, samce wydzielają bardziej intensywny zapach, co może mieć znaczenie podczas sezonu rozrodczego – intensywniejszy aromat prawdopodobnie zdradza poziom hormonów i gotowość do rozmnażania.

Pozory mylą

Choć binturongi wyglądają niezdarnie, są doskonałymi wspinaczami. Ich mocny, elastyczny ogon działa jak dodatkowa kończyna – potrafią nim chwytać gałęzie i podtrzymywać własny ciężar. To jedno z zaledwie dwóch mięsożernych zwierząt lądowych, które dysponują w pełni chwytnym ogonem. To niezwykła adaptacja umożliwiająca życie w koronach drzew.

Większość czasu spędzają samotnie, zazwyczaj śpiąc w dzień zwinięte na gałęzi. Żerują nocą, wykorzystując doskonały węch, który rekompensuje słaby dzienny wzrok. To także bardzo „rozmowne” zwierzęta – potrafią mruczeć, chichotać i prychać, gdy są spokojne, ale również krzyczeć, warczeć czy wyć, gdy poczują zagrożenie.

