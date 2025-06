Ranking najdroższych ras psów. Numer jeden bije wszystkie na głowę

Każdy zna co najmniej kilka ras psów. Wiadomo, że są owczarki niemieckie, husky czy maltańczyki. Ale która z ras jest najdroższa? Nad tym tematem pochylić się postanowiły Jaśmina Marczewska i Agata Zając z podcastu „Tu piesek”. Dziennikarki przygotowały specjalne zestawienie, które — jak same piszą — może przyprawić o zawrót głowy.

To nie są zwykłe czworonogi. Ich ceny przyprawiają o zawrót głowy

Na ostatnim, ósmym miejscu zestawienia, uplasowała się japońska akita, która potrafi kosztować średnio między 4 a 8 tys. złotych. Psy tej rasy potrafią ważyć nawet 45 kilogramów i rosnąć do 70 centymetrów. Ich charakter opisywany jest jako spokojny, dostojny i lojalny. Dość powiedzieć, że to właśnie do tej rasy należał będący symbolem wierności pies Hachikō.

Siódme miejsce przypadło pomeranianowi, czyli szpicowi miniaturowemu. Choć waży on zaledwie do 3 kilogramów i osiąga wysokość do 20 centymetrów, jego ceny zaczynają się od 4 a nawet 5 tys. złotych, kończąc się nawet na 10 do 12 tys. złotych. Za tą ceną kryje się wielki charakter. Często psom tej rasy wydaje się, że są znacznie większe, niż w rzeczywistości!

Kolejne, szóste miejsce przypadło pirenejskiemu psu górskiemu, który osiągając nawet 60 kilogramów i 80 centymetrów wzrostu za główne zadanie historycznie miał ochronę stad. Aktualnie ten puszysty gigant dzięki swojej łagodności uznawany jest za doskonałego kompana rodziny. Jego ceny zaczynają się od 3 tys. złotych.

Na piątym miejscu dziennikarki usadowiły chow chowa. „Z wyglądu przypomina małego lwa, z charakteru kota” — opisały go. Tym, co najbardziej wyróżnia tę rasę, jest unikalny, niebiesko-czarny język. Potrafi on osiągać do 30 kilogramów i 55 centymetrów. Jego cena waha się między 3 a 4 tys. złotych.

Cztery najdroższe rasy psów. Kosztują tyle co używany samochód

Tuż za podium uplasował się pies faraona. Ten energiczna, wrażliwa i inteligenta rasa potrafi osiągać nawet 60 centymetrów i blisko 30 kilogramów. Doskonale nadaje się jako pies myśliwski lub towarzyszący. Co ciekawe, jest to jedna z nielicznych ras, która potrafi się rumienić. Jego ceny zaczynają się od 3,5 tys. złotych, a kończą nawet na kilkunastu.

Najniższe miejsce podium zajęła rasa z najdłuższą nazwą — Cavalier King Charles Spaniel. Te malutkie, nie przekraczające 8 kilogramów i 30 centymetrów psy są bardzo czułe, łagodne i towarzyskie. Jako psy do towarzystwa są ulubioną rasą wielu przedstawicieli arystokracji, w tym króla Karola II. Ich cena waha się między 5 a 8 tys. złotych.

Na drugim miejscu dziennikarki usadowiły pochodzącego z dalekiej, silnej Syberii samojeda. Rasa ta sięga do 60 centymetrów i osiąga do 30 kilogramów. Jej charakter jest opisywany jako przyjazdy, wesoły i lojalny. Samojedy znane są ze swojego charakterystycznego uśmiechu. Ich ceny zaczynają się od 6 tys. złotych, kończąc nawet na 9 tys. złotych.

Pierwsze miejsce zajął niekwestionowany lider wśród najdroższych psów — mastif tybetański. Osiągający powyżej 70 centymetrów i 70 kilogramów gigant opisywany jest często jako „lew wśród psów”. Rekordowy przedstawiciel tej rasy sprzedany został za około 8 mln złotych. W Polsce ich ceny wahają się od 7 do 15 tys. złotych.

