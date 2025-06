Pod tym względem psy wolą kobiety od mężczyzn. Naukowcy tłumaczą

Badanie przeprowadzone zostało przez pracowników Wydziału Etologii i Centrum Badawczego Nauk Przyrodniczych i Sieci Badawczej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa – pisze redakcja portalu National Geographic.

Choć eksperyment dotyczył innego obszaru, to jednak przy okazji, w jego trakcie, zaobserwowano, jak czworonogi reagują na głos kobiecy, a jak na męski.

Odpowiedź może zaskoczyć. Wyjaśnieniem „przesadna prozodia”

Naukowcy wysnuli wniosek, że to właśnie słowa wypowiadane przez przedstawicielki tzw. „płci pięknej” powodowały, że psy reagowały intensywniej. Okazuje się, że wpływa na to wysokość (tonu) głosu i jego zmienność. Mózgi ssaków są uwrażliwione na prozodię, którą częściej (świadomie lub nie) używają kobiety. Czym ona jest? Badają to nie tylko językoznawcy, ale także logopedzi (którzy diagnozują zaburzenia mowy i proponują odpowiednie terapie, mające na celu ich eliminację).

Dzięki prozodii ludzie brzmią naturalniej, są łatwiejsi do zrozumienia. Ich komunikacja precyzyjnie oddaje emocje, jakie odczuwają w danej chwili. Mowę pod tym względem ocenia się na podstawie zmiennej intonacji, tempa wypowiedzi, akcentowania wyrazów czy płynności i rytmiczności. Jeśli „prozodia” jest „przesadna”, to tym lepiej dla psów – ich uszy i mózgi to uwielbiają.

Badaczka z budapesztańskiego uniwersytetu – doktor Anna Gergely – uważa, że odkrycie zespołu dowodzi „rozwojowi preferencji neuronowych” u psów, które wykształciły się u pupili „po ich udomowieniu” przez populację ludzką.

Pies kładzie na tobie łapę? Ekspertki zabrały głos

Wiemy już, że psy preferują prozodię i kobiece głosy. Im bardziej rozumiemy nasze czworonogi, tym lepiej, więc – idąc za ciosem – przyjrzyjmy się zachowaniom pupili.

Niektórzy właściciele psów zastanawiają się, dlaczego te kładą na nich łapy (np. na kolanie). Na to pytanie odpowiedziały ekspertki: Dorota Sumińska i Marta Stachowiak.

