Psy rozumieją więcej, niż myślimy. Naukowcy rozwiewają wątpliwości

Chyba każdy właściciel czworonoga chciałby wiedzieć, czy jego pies rozumie to, co do niego mówi. Umiejętność rozpoznawania przez zwierzaki ludzkiego języka od lat jest przedmiotem badań naukowców. Badacze wielokrotnie brali pod lupę zachowania naszych pupili, aby lepiej zrozumieć ich zachowania.

Psy rozumieją ludzką mowę? Przełomowe badania naukowców

W 2012 roku na łamach „Applied Animal Behaviour Science” opublikowano wyniki badań przeprowadzonych przez kanadyjskich naukowców. Eksperci doszli do wniosku, że przeciętny pies jest w stanie zrozumieć aż 89 słów wypowiadanych przez człowieka. Najbardziej inteligentne osobniki są w stanie rozpoznać nawet 200 słów.

Warto jednak zastrzec, że w ramach badania to sami właściciele oceniali umiejętności swoich czworonogów. Kanadyjscy naukowcy tłumaczyli, że zdecydowali się na taki krok, ponieważ w przypadku dzieci to rodzice – lepiej niż postronne osoby – byli w stanie ocenić poziom rozumienia mowy. Eksperci uznali, że w przypadku zwierząt może być dokładnie tak samo.

Nie jest jednak wykluczone, że wielu właścicieli – zakochanych w swoich czworonogach – znacząco przeceniało ich umiejętności. Nie ma także pewności, że psy faktycznie reagowały na dane słowo a nie inny bodziec, który wystąpił w czasie wypowiadania poszczególnych wyrazów.

Psy rozumieją to, co od nich mówimy?

W innym badaniu – tym razem brytyjskich naukowców z 2014 roku – udowodniono, że mózgi psów przetwarzają mowę w sposób zbliżony do ludzkiego. Do eksperymentu zaangażowano 250 psów 63 różnych ras. Okazało się, że u naszych pupili lewa półkula odpowiada za zrozumienie treści, prawa – za odbiór emocji.

Jak naukowcy doszli do takich wniosków? Użyli rezonansu magnetycznego, aby zbadać aktywność psów różnych ras, gdy słuchały znanych i neutralnych słów wypowiadanych w różnych tonacjach. W trakcie eksperymentu okazało się, że czworonogi najpierw analizują emocjonalny ton wypowiedzi, a dopiero później odwołują się do swojej pamięci, by skojarzyć znaczenie słów.

Psy rozumieją ludzką mowę lepiej, niż myślimy

W 2021 roku w piśmie „Royal Society Open Science” opublikowano wyniki badań autorstwa naukowców z Katedry Etologii ELTE. Badacze przez przeszło dwa lata poszukiwali czworonogów, które znają nazwy swoich zabawek. W badaniu udział wzięło sześć psów – z Hiszpanii, Holandii, Węgier, USA oraz Brazylii i Norwegii. Jak się okazało, zwierzaki opanowały nazwy co najmniej 28 swoich zabawek, a niektóre nawet ponad 100.

Z kolei w 2024 ukazały się badania w „Current Biology”, według których czworonogi mają przychodzić na świat już z umiejętnością rozumienia słów wypowiadanych przez ludzi.

Czytaj też:

Co zrobić, żeby pies nie uciekał? Słowa ekspertki mogą zaskoczyćCzytaj też:

Ile razy dziennie wyprowadzać psa na spacer? Większość popełnia błąd