Co zrobić, żeby pies nie uciekał? Słowa ekspertki mogą zaskoczyć

Dorota Sumińska w jednym z nagrań, które zostały opublikowane na koncie „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube, odpowiedziała na pytanie, „co zrobić, żeby pies nie uciekał”. Słowa lekarki weterynarii mogą zaskoczyć wielu właścicieli czworonogów.

Co zrobić, żeby pies nie uciekał? Zaskakujące słowa ekspertki

– Uciekać psu! To jest bardzo prosta sprawa – powiedziała ekspertka. – Jeżeli chcemy nauczyć psa, żeby wracał na nasze wołanie, żeby przychodził do nas, to musimy z nim chodzić tam, gdzie jest bezpiecznie – gdzie jest taki teren, że nie można wybiegać na ulicę – i uciekać przed psem, i się chować – kontynuowała lekarka weterynarii.

W dalszej części nagrania Dorota Sumińska podkreśliła też, że pies musi mieć pozytywne skojarzenie z momentem, gdy wraca do właściciela. – A jak (pies – red.) nas znajdzie, to zawsze (trzeba – red.) dawać mu jakąś pyszną nagrodę – podpowiedziała ekspertka. – To psu powinno zależeć na tym, żeby być blisko nas. Jeżeli będziemy psa gonić, będzie nam uciekał – podsumowała wątek lekarka weterynarii.

Jak nauczyć psa prostej sztuczki? Ekspertka: To nie jest cyrkowiec

W innym nagraniu Dorota Sumińska została zapytana, jak nauczyć psa wykonywania prostej sztuczki, np. podaj łapę. – A po co on ma podawać łapę? – zapytała na wstępie ekspertka. – Proszę państwa, pies to nie jest cyrkowiec i nie ma potrzeby, żeby podawał łapę, służył, bo w końcu nie jest naszym służącym, prawda? To są zupełnie niepotrzebne rzeczy – podkreśliła lekarka weterynarii.

Dorota Sumińska wymieniła także kilka konkretnych komend, które warto, aby zwierzęta opanowały. – Psa trzeba nauczyć takich komend, które są nam przydatne w życiu codziennym: chodź, wracaj, stój, siad. I to zupełnie wystarczy – podkreśliła.

