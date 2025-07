Jak często kąpać psa? Większość popełnia błąd. Słowa lekarki weterynarii mogą szokować

Dorota Sumińska dzieli się swoją wiedzą z internautami za pośrednictwem konta „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube, a także na TikToku. Podpowiada właścicielom kotów i psów, w jaki sposób interpretować codzienne zachowania zwierząt, a także jak się nimi opiekować we właściwy sposób. Nagrania lekarki weterynarii są krótkie, a wiedzę przekazuje w przystępny sposób.

Jak często kąpać psa? Stanowcze stanowisko lekarki weterynarii

Jedno nagrań, które cieszy się sporą popularnością, zostało zapowiedziane jako „filmik, który zdenerwuje wszystkich, którzy regularnie kąpią psy”. Jak się okazuje, wielu właścicieli zwierząt może w tym kontekście popełniać dość podstawowy błąd. Dlaczego?

– Psa się nie kąpie, bo pies to nie żaba ani ryba. Sierść psa wytwarza taką substancję, podobną do wosku, która pokrywa i skórę, i włos warstwą ochronną. Jest to poza tym warstwa obronna przed drobnoustrojami, które mogą zaatakować skórę psa – rozpoczęła Dorota Sumińska. – Jeśli zmywamy detergentami tę psią polewę, otwieramy wrota drobnoustrojami i pobudzamy gruczoły łojowe do nadprodukcji łoju, który ma chronić skórę, a on tymczasem jełczeje – kontynuowała lekarka weterynarii w nagraniu w serwisie YouTube.

Lekarka weterynarii o kąpaniu psów. Wskazała jeden wyjątek

W dalszej części nagrania ekspertka wspomniała o przykrych konsekwencjach. – Pies zaczyna śmierdzieć, kąpiemy go więc znowu, on szybciej zaczyna śmierdzieć i robi się potem bardzo wiele dolegliwości skórnych, alergicznych i trafiamy do lekarza – ostrzegła Dorota Sumińska. – Ale jeżeli zależy ci na zdrowej skórze, nie kąp psa. Tylko możesz to zrobić w wypadkach, kiedy pies wytarza się w nieczystościach – podsumowała wątek lekarka weterynarii.

Czytaj też:

Czy pies może jeść owoce? Lekarka weterynarii przecina spekulacjeCzytaj też:

Kochasz swojego psa jak dziecko? Jest na to naukowe wytłumaczenie