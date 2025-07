Złoża kruszców na Suwalszczyźnie. Sytuacja podobna do Złotego Pociągu?

W kontekście ostatnich sensacyjnych informacji o odkryciu w Polsce złóż ropy powraca temat innego bogactwa naturalnego, które znajduje się na terenie naszego kraju.

Złoża na Suwalszczyźnie. Ponad 200 odwiertów w latach 50.

Podczas drugiej wojny światowej zaobserwowano magnetyczne anomalie na północnym wschodzie naszego kraju. Zainspirowany tymi doniesieniami polscy geolodzy rozpoczęli prace na terenie Suwalszczyzny w latach 50.

Potwierdzono złoża rud polimetalicznych, których wielkość oszacowano na 1,34 mld ton. Pod ziemią znajdować się miały rudy zawierające tytan, wanad, żelazo, neodym, cer czy inne metale. W ramach poszukiwań wykonano ponad 200 odwiertów, a cały proces pochłonął równowartość około 10 mld dzisiejszych złotych. Władze zrezygnowały z wydobycia z powodu zbyt głębokiego położenia rud, trudności technicznych czy walorów przyrodniczych obszaru.

Temat wydobycia powrócił pod rządami Edwarda Gierka, który pozyskał z Niemiec pożyczkę m.in. na badania geologiczne, odwierty czy rozwój infrastruktury Suwałk. Kopalnia nie została jednak uruchomiona.

Ekspert szacuje potencjał złóż metali. 7-8 bln złotych

Złoża na Suwalszczyźnie były przedmiotem rozmowy Interii z Jerzym Ząbkiewiczem, inżynierem podziemnej eksploatacji.

– Dysponujemy ok. 376 mln ton czystego żelaza, 96,4 mln ton tytanu i ok. 14 mln ton wanadu. Występują tu również molibden, nikiel, chrom, czy gal decydujący w przemyśle komputerowym. Za sprawą giełdy londyńskiej znamy wartość tych pierwiastków, gdzie, np. tytan to 20-24 tys. dol. za tonę. Po skatalogowaniu okazuje się, że nasze suwalskie złoża warte są 7-8 bln zł – powiedział ekspert.

W 2024 roku wznowiono prace w ramach unijnego projektu SEMACRET. W badaniach biorą udział polski, niemieccy i fińscy naukowcy, którzy wykorzystując nowoczesne technologie analizują potencjał złóż. W poszukiwaniach wykorzystują m.in. helikoptery mierzące pole magnetyczne z powietrza.

