Stanowcza reakcja Owsiaka na słowa Śpiewaka. Aktywista: Jestem tym wstrząśnięty

W pierwszej połowie sierpnia publicysta pojawił się w studiu Radia Wnet, jako gość programu „Popołudnie”. Razem z prowadzącym – Mikołajem „Jaokiem” Januszem – rozmawiał o problemie alkoholowym, który dotyczy wielu Polaków, także młodych. Podczas wywiadu padł przykład festiwalu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, znanego niegdyś jako Przystanek Woodstock, a od kilku lat jako Pol’and’Rock. Jest on corocznie organizowany podczas wakacji. Prowadzi go prezes WOŚP – Jerzy Owsiak.

To darmowa, kilkudniowa impreza, w której uczestniczą tłumy ludzi z całej Polski – w 2025 roku wzięło w nim udział około 100 tysięcy osób, które rozbijają namioty na terenie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno (Zachodnie Pomorze). Na stronie festiwalu możemy przeczytać, że wśród głównych sponsorów festiwalu jest m.in. Tyskie (marka piw, które produkowane są przez Kompanię Piwowarską). W trakcie trwania wydarzenia każdy może zaopatrzyć się zarówno w napoje alkoholowe, jak i te bez alkoholu. Nie jest jednak tajemnicą, że wiele osób przesadza i wlewa w siebie zbyt duże ilości etanolu. Organizatorzy nikogo do tego jednak nie zachęcają – Tyskie uruchomiło nawet specjalną „strefę zero”, wolną od piw z zawartością alkoholu.

Śpiewak walczy z promocją picia alkoholu. Gorzko wypowiedział się o festiwalu i Owsiaku. Prezes WOŚP wydał w sprawie oświadczenie, przypominając, że w przeszłości na Pol’and’Rock-u podejmowano próby zakazu sprzedaży napojów wyskokowych. W efekcie uczestnicy wydarzenia wnosili go sami (niekiedy w dużej ilości, mającej zaspokoić ich potrzeby w tym zakresie na kilka dni).

Jurek Owsiak zaskoczony. Śpiewak reaguje na oświadczenie, mówi o „patologii”

Owsiak i organizator koncertów przyznali, że „z ogromnym zdziwieniem odebrali w jednej z rozgłośni radiowych treść audycji pod tytułem «Festiwal WOŚP-u, problem z alkoholizmem w Polsce»””.Do tego dochodzi jeszcze moc innych bzdur, z których część zostawiliśmy naszym prawnikom” – poinformował. Szef WOŚP zaznaczył też, że przy okazji każdego festiwalu, wielokrotnie „jak mantrę powtarza (...) ze sceny: «Przeżyj ten festiwal jak najbardziej trzeźwo, aby nic z tej atmosfery ci nie umknęło»”. Opinie, które zostały wygłoszone na antenie Radia Wnet w sierpniowej audycji, ocenił jako „głupie”.

Wirtualna Polska poprosiła aktywistę, by odniósł się do słów Owsiaka, które zabrzmiały tak, jakby mógł za swoją krytykę spodziewać się pozwu.

Śpiewak zaznaczył, że w wywiadzie „koncentrował się na tym, że” szef jednego z największych w Polsce podmiotów, który prowadzi działania charytatywne, „promuje konkretny brand alkoholu”. – Nawet mają wspólne piwo. To absolutna patologia. To, że fundacja, która zbiera na ochronę zdrowia, a jednocześnie współpracuje z jedną z największych korporacji alkoholowych w Polsce, wydaje własne piwo, jest czymś absolutnie przerażającym – stwierdził.

Będzie pozew? „Niech się Jurek Owsiak zastanowi, co robi”

Aktywista w rozmowie z WP interpretuje słowa Owsiaka jako „grożenie mu prawnikami”. – Ja się dowiedziałem o tym przed chwilą, jestem tym wstrząśnięty absolutnie – przyznał. Zaproponował mu zrobienie „rachunku sumienia”. – Tak naprawdę niech się Jurek Owsiak puknie w głowę, niech się zastanowi, co robi. To, że na festiwalach ludzie piją alkohol, jest oczywiste i normalne. Chcemy czy nie chcemy, uczestnictwo w kulturze w Polsce niestety często wiąże się z piciem alkoholu, ale fundacja WOŚP, która zbiera często na różne rzeczy, które są zaszczytne, powinna wiedzieć, że powinni promować trzeźwość, a nie nadużywanie alkoholu – uważa działacz społeczny.

