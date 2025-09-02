To powinien wiedzieć każdy opiekun psa. Ekspertka ma ważną radę

Jesień nieodłącznie wiążę się z chłodniejszymi, deszczowymi dniami, co dla wielu psów oznacza krótsze spacery. Eksperci nie mają wątpliwości, że ma to przełożenia na zdrowie naszych czworonogów. Dlatego też warto zawczasu zatroszczyć się o odpowiednie przygotowanie psa do jesiennej aury.

Jesień a dieta psa

Właściwe żywienie jest jednym z głównych warunków utrzymania psa w zdrowiu i dobrej kondycji. Jesień to moment, kiedy warto zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię.

– Odpowiednie żywienie psa jesienią ma ogromne znaczenie dla jego zdrowia. Optymalne żywienie polega na dostarczeniu wszystkich niezbędnych składników odżywczych i energii w odpowiednich ilościach i proporcjach. Jeśli pupil mniej się rusza i spędza krótszy czas na spacerach, to spada jego zapotrzebowanie energetyczne, powinniśmy w tej sytuacji zmniejszyć kaloryczność posiłków, by nie zwiększać ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości– podkreśla Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

- Jednak kiedy mimo deszczu i zimna nasz pies nadal szaleje na długich spacerach, to może się okazać, że potrzeba mu tyle samo energii w pokarmie, co latem, kiedy był bardziej aktywny. Kluczem jest obserwacja zwierzęcia i dostosowanie ilości pożywienia do jego aktualnych potrzeb – dodaje ekspertka.

Małgorzata Głowacka zwraca również uwagę na fakt, że u psich seniorów w czasie jesieni częściej pojawiają się problemy ze stawami. – Dlatego tak ważne jest, aby w ich pokarmie znalazły się nie tylko wszystkie niezbędne substancje odżywcze, ale również składniki aktywne, wspierające stawy, takie jak na przykład siarczan chondroityny. Szczególnie istotną kwestią jest także utrzymanie właściwej masy i kondycji ciała, gdyż nadmiar kilogramów w połączeniu z osłabieniem mięśni jest czynnikiem znacznie obciążającym układ ruchu – wylicza.

Ekspertka zaznacza, że nawet jeśli jesienna aura nie zachęca do długich spacerów, codzienna dawka ruchu jest niezwykle ważna dla każdego psa. Warto dopasować aktywność indywidualnie do każdego pupila.

Psy wymieniają sierść

Jesień to także okres linienia, kiedy pies przygotowuje się do zimy, wymieniając letnią sierść na zimową. Regularne wyczesywanie ułatwia ten czas i poprawia komfort pupila. Linienie u psów zazwyczaj trwa kilka tygodni i jest zjawiskiem całkowicie naturalnym. Zdarza się jednak, że proces ten zostaje zaburzony – na przykład wskutek nieodpowiedniego żywienia lub zbyt wysokiej temperatury w domu.

Jeśli mimo właściwej diety, regularnej pielęgnacji i zapewnienia psu odpowiednich warunków zauważymy, że linienie przedłuża się lub jest wyjątkowo nasilone, warto skonsultować się z lekarzem weterynarii. Może to bowiem świadczyć o problemach zdrowotnych wymagających diagnozy.

Kleszcze atakują także jesienią

Wczesna jesień to czas wzmożonej aktywności kleszczy. Owady te przenoszą liczne choroby, dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona. Najlepiej dobrać odpowiedni środek w porozumieniu z lekarzem weterynarii.

Właściciele powinni pamiętać, że żaden ze środków nie daje stuprocentowej gwarancji ochrony przed kleszczami. Dlatego po każdym spacerze należy dokładnie obejrzeć sierść i skórę pupila, a w przypadku znalezienia kleszcza – usunąć go jak najszybciej, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia groźnych chorób.

