Lista zakazów w Białym Domu. Oto, co czeka delegację Nawrockiego

Dziennikarze i członkowie polskiej delegacji, którzy towarzyszą prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas jego wizyty w Białym Domu, muszą stosować się do restrykcyjnych zasad ustalonych przez amerykańskie służby ochrony. Secret Service przekazało szczegółową listę nakazów i zakazów obowiązujących podczas pobytu w Gabinecie Owalnym – miejscu spotkania Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Lista zakazów w Gabinecie Owalnym

Zgodnie z wytycznymi w Gabinecie Owalnym obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Urządzenia muszą być całkowicie wyciszone. Szczególną uwagę zwrócono również na historyczne Biurko Resolute – 160-kilogramowy mebel z litego dębu, wykonany z drewna żaglowca „Resolute”, przekazany w 1880 roku przez królową Wielkiej Brytanii Wiktorię prezydentowi Stanów Zjednoczonych Rutherfordowi Hayesowi.

Jak podkreślono, obowiązuje „zakaz uderzania, opierania się lub dotykania biurka w Gabinecie Owalnym”. Delegacja nie może także poruszać się za biurkiem bez eskorty.

Instrukcja zawiera ponadto zakaz opierania sprzętu o dziennikarzy, urzędników i delegację, zakaz robienia zdjęć z użyciem lampy błyskowej i głośnej migawki, oraz zakaz wykonywania selfie i fotografii, na których widać coś innego niż prezydentów.

Do Gabinetu Owalnego nie wolno wnosić dużych toreb czy kurtek – wszystkie dodatkowe przedmioty należy pozostawić w wyznaczonej sali konferencyjnej. „Wszystkie mikrofony na wysięgnikach muszą znajdować się co najmniej 30 centymetrów od głów prezydentów, a na polecenie personelu Białego Domu należy natychmiast opuścić Gabinet Owalny” – brzmi część instrukcji.

Pierwsza oficjalna wizyta Nawrockiego w Białym Domu

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem 3 września będzie pierwszą wizytą polskiego prezydenta w Białym Domu od czasu objęcia urzędu. Towarzyszyć mu będą członkowie Kancelarii Prezydenta oraz polscy dziennikarze.

Jednym z punktów programu jest wspólny przelot samolotów wojskowych nad trawnikiem przed Białym Domem. Zaplanowano również rozmowy bilateralne delegacji oraz złożenie przez Nawrockiego wieńców na Cmentarzu Wojskowym w Arlington, w pobliżu Pentagonu.

Po zakończeniu wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent RP uda się do Watykanu, gdzie 5 września spotka się z papieżem Leonem XIV.

