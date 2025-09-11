Sezon na grzyby. Garść sprawdzonych porad

Deszczowy i ciepły wrzesień to idealne warunki dla rozwoju grzybów. Już niedługo w lasach zaroi się do miłośników zbierania leśnego runa. Warto przypomnieć podstawowe zasady, dzięki którym unikniemy problemów zdrowotnych związanych ze spożyciem grzybów.

Sezon na grzyby. Warto mieć ze sobą atlas

Na wyposażeniu każdego grzybiarza powinien znajdować się atlas grzybów lub aplikacja mobilna. Dzięki nim możliwa będzie identyfikacja znalezionych grzybów. Podczas spaceru po lesie z atlasem porównać można kształt kapelusza, blaszki czy rurki grzyba, trzon, kolor. Pozwoli to uniknąć przykrego rozczarowania po przygotowaniu i zjedzeniu zebranych okazów.

Często powtarzaną zasadą dla grzybiarzy jest sugestia, aby zbierać tylko te grzyby, które znamy. W przypadku wątpliwości co do gatunku znalezionego okazu dla własnego bezpieczeństwa lepiej pozostawić go lesie. Sporo grzybów jadalnych podobnych jest do trujących odmian. Powinniśmy zbierać jedynie te okazy, co do których nie mamy żadnych wątpliwości i jesteśmy pewni ich jadalności. O rozpoznanie zebranych grzybów można prosić również w pobliskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Mapa lub naładowany telefon. Z tym nie zgubisz się na grzybobraniu

Na grzybobranie warto zabrać też papierową mapę lasów lub telefon z naładowaną baterią oraz powerbankiem. Zaopatrzenie się w te akcesoria pozwoli grzybiarzowi znaleźć wyjście z lasu i bezpieczny powrót do domu. Mapy papierowe przydadzą się, kiedy technologia zawiedzie – telefon się rozładuje lub w środku lasu nie będzie dostępny sygnał internetowy.

Ostatnia rada dotyczy zbierania jedynie zdrowych grzybów. Robaczywe, przebarwione i gnijące grzyby lepiej zostawiać w lesie. Po zjedzenie zepsutego grzyba również można się zatruć, nawet jeżeli jego odmiana jest jadalna.

