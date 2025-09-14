Zawaliła się ściana kamienicy. Wśród poszkodowanych kobieta

Jak podaje stacja TVN24, w niedzielę (14 września) – przed południem – doszło do zawalenia się ściany jednego z budynków, który mieści się w centralnej części miejscowości na Wielkopolsce.

W budynku tym, w części zniszczonej, znajdowała się tylko jedna osoba – starsza kobieta. Została niebawem ewakuowano przez przedstawicieli służb. Udzielono jej też pierwszej pomocy przedmedycznej.

