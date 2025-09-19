Znaleźli bursztyn sprzed 112 milionów lat. To, co w nim było, zaskoczyło naukowców

Znalezisko pozwala zajrzeć w głąb pradawnego ekosystemu z czasów, gdy Ameryka Południowa była częścią superkontynentu Gondwana.

Drzewa wytwarzają żywicę, która w odpowiednich warunkach twardnieje, zamieniając się w bursztyn. Jeśli ugrzęzną w niej owady lub części roślin, powstają niezwykle dobrze zachowane skamieniałości. Dzięki nim możliwe jest badanie organizmów, które wyginęły miliony lat temu.

Jak podkreślają badacze, odkrycie ma ogromne znaczenie, ponieważ dotychczas niemal wszystkie złoża bursztynu znano jedynie z półkuli północnej.

Dwa rodzaje bursztynu i 21 pradawnych inkluzji

Naukowcy zbadali 60 próbek bursztynu znalezionych w kamieniołomie w Ekwadorze. Odkryto dwa typy: bursztyn formujący się pod ziemią wokół korzeni drzew oraz taki, który powstawał po kontakcie żywicy z powietrzem.

W próbkach znaleziono 21 inkluzji — przedstawicieli pięciu rzędów owadów, między innymi muchówki, chrząszcze, mrówki i osy, a także fragment pajęczej sieci. Dodatkowo w bursztynie zachowały się zarodniki, pyłki i inne roślinne szczątki.

Według badaczy bursztyn powstał w gęstym, wilgotnym lesie południowej Gondwany, pełnym drzew produkujących żywicę. Skamieniałości wskazują, że był to najstarszy znany zespół liści okrytonasiennych w północno-zachodniej części Ameryki Południowej.

Świat Gondwany sprzed 112 milionów lat

Gondwana obejmowała wówczas około dwóch trzecich powierzchni obecnych kontynentów, w tym dzisiejszą Amerykę Południową, Afrykę, Australię, Antarktydę, Indie, Madagaskar, Arabię i Nową Zelandię.

Ziemia była wtedy gorąca i wilgotna, a lasy bujne i różnorodne. Odkrycie bursztynu z Ekwadoru otwiera nowe możliwości badania środowiska oraz życia, które rozwijało się w tamtym czasie na półkuli południowej.

