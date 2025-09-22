Tak możemy zbudować chemiczną więź z kotem. Badania stawiają sprawę jasno

Zacznijmy od tego, czym jest oksytocyna. To nic innego jak hormon, a zarazem neuroprzekaźnik, który odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji i regulowaniu emocji. Działa on uspokajająco, obniża poziom stresu i zmniejsza kortyzol, a nawet potrafi łagodzić odczuwanie bólu. Wytwarzany jest m.in. podczas kontaktu fizycznego, np. przytulania czy głaskania.

O tym, że wyrzut kortyzolu powoduje także kontakt fizyczny ze zwierzętami, naukowcy wiedzą od dłuższego czasu. Wykazały to chociażby badania przeprowadzone w 2021 roku na grupie właścicieli kotów. Do niedawna nie było jednak wiadome, że działa to także w drugą stronę.

Koty tak naprawdę lubią się przytulać? Naukowcy wskazują na chemiczną więź

W lutym b.r. opublikowane zostało badanie, z którego jasno wynika, że kontakt fizyczny może powodować także wzrost oksytocyny u kotów. Spełniony musi zostać jednak jeden warunek — koty muszą same zainicjować kontakt.

Zgodnie z wynikami badania zupełnie inny efekt dawały sytuacje, kiedy dotyk był wymuszony. Podczas gdy u kotów unikających kontaktu nie zaobserwowano większych zmian, u kotów nadmiernie lękowych poziom oksytocyny wręcz spadał.

Na podstawie tych wyników naukowcy doszli do prostego wniosku. Kiedy właściciele szanują granice kota, odpowiadający za więź hormon rośnie. Kiedy jednak strefa bezpieczeństwa zwierzęcia zostaje naruszona, hormon ten zanika.

Subtelne sygnały kotów. Na to zwróć uwagę

Koty w nawiązywaniu więzi są znacznie subtelniejsze od psów. Jednym z najbardziej znanych wydawanych przez nie sygnałów świadczących o poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu jest powolne mruganie. Pomocną rolę w budowaniu więzi może mieć także działające uspokajająco na ludzi mruczenie.

Nadal jednak ilość oksytocyny wydzielanej podczas kontaktu fizycznego u kotów jest znacznie mniejsza, niż w przypadku psów. Wynika to przede wszystkim z pochodzenia obu gatunków. O ile psy od tysięcy lat przystosowane są do współpracy z ludźmi, o tyle koty wywodzą się od samotnych łowców, a o ich zaufanie trzeba zawalczyć. Ale jeśli walka okaże się zwycięska, można zyskać naprawdę wiele.

