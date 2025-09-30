Dewastacja lasu poruszyła internautów. Grzybiarka opisała, co zobaczyła

Każdy zna co najmniej jednego fanatyka grzybobrania, który cały rok tylko czeka, aż będzie mógł wyciągnąć z piwnicy zakurzony, wiklinowy koszyk i ruszyć do lasu. Kogoś takiego nie zrazi fakt, że za pierwszym czy drugim razem wróci ledwie z dwoma podgrzybkami czy trzema kurkami. Ktoś taki także wie doskonale, jak dbać o las, w którym rosną jego ukochane grzyby.

Niestety jednak nie wszyscy tacy są, o czym doskonale świadczy post, jaki pojawił się w grupie „Grzyby – Moja Pasja” na Facebooku.

„Las jak po szarańczy”. Internautka pokazała, jak niszczone są miejsca grzybobrań

Wpis, który bardzo poruszył internetową społeczność, opublikowany został w miniony weekend. Internautka opisała z nim, jak z ciągu zaledwie kilku dni las, w którym zbierała grzyby, został zdewastowany. „Byłam tydzień temu. Las jak z bajki. Grzyb przy grzybku. Jadalne i te które zdobiły las. Tak samo, jak mech” — zaczęła.

„Pojechałam dziś po tygodniu… Las zdewastowany, jakby przeszła szarańcza. Wszystkie grzyby niezabrane skopane, zdeptane. Piękne dywaniki z mchu zryte, jakby stado dzików znalazło w nich trufle. Ilość śmieci mnie przeraziła. Zaczęłam to zbierać, bo się patrzeć nie da” — napisała.

Dalej kobieta zwróciła się bezpośrednio do innych internautów znajdujących się na grupie, wspominając posty, jakie regularnie są przez nich udostępniane. „Mówicie... zarabiamy na grzybach. Mówicie... pochwalę się, ile zebrałem. Nie zapominajcie o lesie, który Wam to daje! Za darmo. Wymaga tylko troski i szacunku” — napisała przejmująco kobieta.

„Człowiek to najgorszy gatunek drapieżnika. Drapie tylko do siebie. Wyszłam z lasu przygnębiona. A miał to być miły spacer” — oceniła. „Ludzie, opamiętajcie się” — zaapelowała na koniec internautka.

