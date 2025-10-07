19-latek poprosił policję o badanie alkomatem. Zabrali mu prawo jazdy

O zdarzeniu we wtorek (7 października) poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie (Zachodnie Pomorze). Incydent miał miejsce w siedzibie KPP.

W pewnym momencie do budynku wszedł 19-latek i poprosił, by mundurowi sprawdzili stan jego trzeźwości. Chciał dowiedzieć się, czy jeszcze znajduje się pod wpływem alkoholu.

Jak się okazało, miał w wydychanym powietrzu ponad 0,7 promila. Młodzieniec ma teraz bardzo poważne kłopoty. Dlaczego?

Choszczno. Młody mieszkaniec Zachodniego Pomorza na własne życzenie wpadł w tarapaty

Samo znajdowanie się pod wpływem legalnej substancji zmieniającej świadomość to nie problem. Gorzej, że 19-latek na komendę dotarł jako kierowca samochodu osobowego, który zaparkował zresztą blisko wejścia do siedziby KPP w Choszcznie.

Młody mężczyzna sam przyznał, w rozmowie z policjantami, że niedawno siedział za kółkiem. „Potwierdził to również policyjny monitoring” – informuje zespół prasowy.

„W związku z powyższym funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna” – przypominają przedstawiciele służb.

Mundurowi ostrzegają

Funkcjonariusze pouczyli przy okazji internautów, że już „nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie znacząco obniża koncentrację i czas reakcji kierowcy, co może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych”.

Warto przypomnieć, że – według Kodeksu karnego – stan nietrzeźwości to sytuacja, gdy „zawartość alkoholu we krwi przekracza pół promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość”.

Natomiast stan „wskazujący na spożycie alkoholu” charakteryzuje „zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila”.

