Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zgodnie z unijną Dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku, po raz kolejny przestawiać będziemy zegarki o godzinę do tyłu. Cofniemy w ten sposób zmianę z ostatniej niedzieli marca, kiedy wprowadzany był czas letni i wskazówki przesuwaliśmy do przodu.

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

W tym roku zmiana czasu na zimowy nastąpi w niedzielę 26 października z godziny 3 na 2. Im bliżej tej daty, tym częściej eksperci przypominają o szkodliwym wpływie zaburzenia rytmu dobowego na zdrowie. Nawet przesunięcia o godzinę mogą powodować problemy z koncentracją czy snem.

Najnowsze badania Stanford Medicine potwierdzają, że porzucenie corocznych zmian czasu miałoby korzystny wpływ na nasze organizmy. Naukowce modele podkreślają, że najlepiej byłoby pozostawić na stałe czas zimowy. Według szacunków mogłoby to zapobiec około 300 tysiącom przypadków udarów mózgu rocznie i zmniejszyć liczbę osób z otyłością o 2,6 miliona.

Naukowcy przypominają, że bardzo istotna jest tutaj ekspozycja na światło w pierwszej części dnia. Pozwala to synchronizować zegar biologiczny, którego rozregulowanie to z kolei zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych.

Eksperci zaznaczali jednak, że w swoich modelach matematycznych zakładali regularne nawyki, czyli stałe godziny snu i umiarkowany czas korzystania ze sztucznego oświetlenia. W praktyce wielu ludzi prowadzi jednak nieregularny tryb życia i mało czasu spędza na zewnątrz, co może mocno zmieniać kalkulacje.

Kiedy pierwszy raz zmieniano czas?

Po raz pierwszy zmiana czasu pojawiła się podczas I wojny światowej. Na masową skalę w 1916 roku wdrożyły ją Niemcy i Austro-Węgry. Powód był prosty — chodziło o oszczędność energii. Przesunięcie zegarków pozwalało na znaczne obniżenie zużycia paliw kopalnianych.

W Polsce po raz pierwszy zmianę czasu zastosowano w okresie międzywojennym, z czego po kilku latach zrezygnowano. Na stałe wprowadzono ją dopiero w 1977 roku. Tutaj także jako główną motywację wskazywano walkę z kryzysem energetycznym.

Czytaj też:

Jasna deklaracja posła Partii Razem. „Lewica wybrała wygodne fotele”Czytaj też:

Pożegnaj zaparowane lustra! Ten prosty trik sprawi, że będą krystalicznie czyste nawet po prysznicu