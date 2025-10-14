Uczniowie wypatrują dni wolnych. Wkrótce święto, które da im odetchnąć

Do końca roku szkolnego 2025/2026 pozostało 156 dni. Dzisiaj, czyli 14 października – w Dzień Edukacji Narodowej – nie ma zajęć szkolnych. We wtorek dyrektorzy szkół zwykle organizują apele lub innego rodzaju okolicznościowe wydarzenia. Oznacza to, że dzieci i nastolatkowie mają wolne i mogą z tym czasem zrobić to, co tylko im się podoba.

Lepiej nie marnować takiej okazji, bo kolejna przyjdzie dopiero 11 listopada – w Święto Niepodległości. Przypada ono na wtorek. Wiele szkół przygotowuje z okazji tej apele i przedstawienia, choć te często odbywają się wcześniej.

To jednak nie wszystko, bo nieco ponad miesiąc później rozpoczyna się przerwa świąteczna, która obejmuje okres Bożego Narodzenia i Nowy Rok. To oznacza wolne od 22 grudnia aż do 1 stycznia. To daje łącznie 11 dni, półtora tygodnia oddechu przed kolejnymi zmaganiami. Z drugiej strony dni przed świętami są zwykle luźne – nauczyciele organizują wspólnie z uczniami wigilie i przedstawienia szkolne (jasełka). Rzadko zdarza się, by w międzyczasie planowane były kartkówki czy klasówki lub odpytywania przy tablicy. Uczniowie zwykle nie czują już stresu od 15 grudnia.

Do końca 2025 r. przed uczniami 13 dodatkowych dni laby!

Warto dodać, że wiele szkół w Polsce często dodaje do świąt tzw. dni dyrektorskie. Oznacza to, że uczniowie mogą mieć więcej wolnego – o ile taką decyzję podejmie kierownictwo. W każdym roku szkolnym, w szkołach podstawowych, jest to łącznie osiem dni, natomiast w liceach czy technikach – nawet 10.

Podsumowując – od 14 października 2025 r. do 2 stycznia 2026 r. – wliczając w to wszystkie weekendy oraz dodatkowe dni wolne od szkoły (także te świąteczne) – uczniowie mają 32 dni wolnych od nauki. Jeśli chodzi o same święta i przerwę świąteczną, daje to łącznie 13 dodatkowych dni laby!

