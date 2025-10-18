Wstrząsające odkrycie w pobliżu torów. To zwłoki 42-latka

O sprawie napisał „Dziennik Zachodni”. Jedna z kobiet zauważyła ciało w zarośniętym krzakami rowie. Część zwłok zanurzona była w wodzie. Miejsce to znajduje się blisko torów.

Niepokojące odkrycie zostało potwierdzone przez policję. – Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają wszelkie ślady mogące pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci – przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, podkomisarz Jadwiga Śmietana, cytowana przez stację TVP3 Katowice.

Śląsk. Makabryczne odkrycie w miejscowości Piaski. Organy ścigania przesłuchują świadków

Policja prowadzi czynności nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pszczynie. Wśród działań, jakie podjęto, jest analiza nagrań z kamer lokalnego monitoringu. Funkcjonariusze rozmawiali też ze świadkami. Mundurowi zwrócili się do wszystkich osób, które wiedzą cokolwiek o sprawie, by zgłaszali się na komendę (lub skontaktowali się z dyżurnym przez telefon).

Przyczyna śmierci 42-latka nie jest znana. Zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny. Jak podaje redakcja Radia Eska, która poprosiła o komentarz ws. śledczych, ciało poddane zostanie badaniom toksykologicznym i histopatologicznym. Organy ścigania chcą ustalić, czy zgon nastąpił w wyniku nieszczęścia, czy może miała tu miejsce ingerencja osoby trzeciej.

