Imprezowicze obrzucali policjantów butelkami. Wezwano posiłki

O sprawie poinformował portal Hot News 24. Przed północą, pod jedną z kamienic na Śródmieściu, zaroiło się od policji. Służby wezwane zostały początkowo ze względu na hałas, który był nieznośny dla mieszkańców. Lokalsi w pewnym momencie po prostu mieli stracić cierpliwość i poprosić o interwencję mundurowych.

Jadąc na miejsce zdarzenia mundurowi prawdopodobnie nie takiego obrotu spraw się spodziewali. Gdy stanęli pod oknem kamienicy, z okien jednego z lokali w ich kierunku polecieć miały ponoć szklane butelki. Wkrótce wezwali posiłki.

Wypadek w Warszawie. Ranni 4 funkcjonariusze policji

Zdaniem HN24 jeden z radiowozów (bus), który został wezwany na pomoc mundurowym, miał uczestniczyć w wypadku na pobliskim skrzyżowaniu. Doszło tam do zderzenia służbowego pojazdu policji i taksówki. Jak ustalił TVN24, nie obyło się bez rannych – obrażeń doznali czterej funkcjonariusze, którzy trafili do pobliskiego szpitala.

Przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji – aspirant Kamil Sobótka – przekazał stacji, że stan mundurowych na szczęście „nie zagraża ich życiu”.

