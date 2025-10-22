Wędkarze wyciągnęli z wody wielkiego suma. Oto co znaleźli w jego otworze gębowym

Sum pospolity (zwany także europejskim) to jedna z największych ryb słodkowodnych. Silurus glanis może osiągnąć długość ponad trzech metrów, czego dowodzi świeżo nowy rekord świata, pobity przez dwóch Polaków: Krzysztofa Pyrę i Adriana Gontarza. Wyciągnęli oni gigantycznego suma z Zalewu Rybnickiego (zbiornik wodny znajduje się na terenie Śląska). Okaz miał 292 centymetry, co – zdaniem eksperta, którym niewątpliwie jest Szymon „Szafa” Szafryna, wędkarz dobrze znany „w środowisku” – jest wielkim sukcesem. „Bank rozbity!” – komentował niesamowity wyczyn członków Polskiej Akademii Wędkarskiej na Facebooku.

Pasjonat, który za okazami S. glanis ugania się od ponad dekady, nie próżnował w ostatnich dniach. Razem z towarzyszami udało mu się złowić sporą rybę, która ukrywała w otworze gębowym niespodziankę.

„Oh, Jesus! Dwa zwymiotował!”

Sumy można łowić na żywe przynęty – m.in. leszcze (Abramis brama), karpie (Cyprinus carpio), karasie (pospolite Carassius carassius, jak i srebrzyste Carassius gibelio) czy płocie (Rutilus rutilus).

Wędkarze, którzy najczęściej łowią w wodach na terenie Wielkopolski, właśnie w ten sposób chcieli zachęcić do siebie okazy z całej okolicy. W końcu jeden z nich połasił się na przynęty – chwycił dwie, ale nie zdążył ich przełknąć. W końcu został wyciągnięty na brzeg. Szafa nie krył zaskoczenia.

„Na wywózki żywce już mamy!”

– Nasze rybki zwracają nam nasze przynęty – tłumaczy na filmie jeden z towarzyszy Szafryny. Szafa trzymał w tym czasie kamerę wideo i postanowił zaprezentować to, co znajdowało się w w otworze gębowym świeżo złowionego suma. – Oh, Jesus! Dwa zwymiotował! – rzucił z niesmakiem, pokazując przynęty. – Także na kolejne wywózki żywce już mamy – skwitował jeden z uczestników wędkarskiego wypadku. „Wywózka” to metoda łowienia S. glanis, która polega na aktywnym podawaniu zestawu (sprzęt i akcesoria używane przy łowieniu) z „żywcem” (tzw. zrywką) z poziomu łodzi lub pontonu.

W opisie lub tytule opublikowanego materiału nie znajdziemy informacji, gdzie tym razem łowił Szafa. Najczęściej da się go jednak spotkać w Poznaniu nad Wartą. To właśnie z tej rzeki w tegoroczne wakacje pasjonat wyciągnął suma o długości 234 cm. „Tej nocy nigdy nie zapomnę” – pisał na Instagramie.

