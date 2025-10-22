Psia krew a proces starzenia się u ludzi. Nowe badanie dało naukowcom „nadzieję”

Zespół naukowców z Tufts University i University of Washington, którzy prowadzą badania w ramach „Dog Aging Project” (uczestnicy programu chcą pojąć, jak różnorodność genetyczna, środowiskowa i styl życia wpływają na proces starzenia się Canis familiaris lub C. lupus familiaris), postanowił poddać analizie metabolity i poddać je analizie w poszukiwaniu tzw. biomarkerów starzenia.

Dlaczego właśnie pupile wydały się ekspertom odpowiednie? Zwrócili oni uwagę, że psy prowadzą tryb życia niemal identyczny do ludzi w wielu krajach (m.in. europejskich). Chodzi zarówno o warunki mieszkaniowe, środowisko, w którym egzystują, odpowiednią dietę czy korzystanie z zabiegów higieny, a także to, że objęte są opieką zdrowotną. Co ciekawe, psy coraz częściej mierzą się też z podobnymi co Homo sapiens wyzwaniami zdrowotnymi.

W związku z tym zespół pobrał blisko 800 próbek krwi od psów obu płci, różnych ras czy rozmaitych rozmiarach (mowa o wadze czy wzroście). Efekt?

Zaskakujące wyniki badań. Psy pomogą nam lepiej zrozumieć, jak działa ludzki organizm? Naukowcy chcą dogłębnie zrozumieć obszar starzenia się

Jak dowiadujemy się z artykułu, który opublikowany został w „AC”, 40 procent metabolitów, które znajdziemy w ich krwi, z czasem przechodzi transformację.

Najmocniej naukowcom wpadły w oko tzw. aminokwasy modyfikowane potranslacyjnie. Główny autor badania – profesor Daniel Promislow z Tufts University (szkoła wyższa z siedzibą w Medford w stanie Massachusetts) wskazuje, że cząsteczki te „pojawiają się w organizmie na dwa sposoby: mogą być wytwarzane przez bakterie jelitowe podczas trawienia lub pojawiają się w wyniku rozpadu białek”. – Mamy nadzieję, że te metabolity okażą się biomarkerami pozwalającymi śledzić procesy starzenia się nie tylko u psów, ale również u ludzi – teoretyzuje.

