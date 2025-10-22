Tę rybę do zdjęcia trzymało czterech mężczyzn. Rekordowy połów 30-latka

Josh Garrity tej jesieni wyjechał na urlop do małej miejscowości Mequinenza w północno-wschodniej Hiszpanii. 30-letni kierowca koparki z Glasson swój wolny czas spędzał z wędką i kolegami. Łowili w delcie rzeki Segre, która słynie z dużych sumów.

Rekordowy połów turystów z Wielkiej Brytanii

16 października około 21:30, podczas jednego z takich leniwych dni, Josh poczuł potężne szarpnięcie, które niemal wciągnęło go do wody. Mężczyzna wspólnie z czwórką znajomych zdołał wyciągnąć olbrzymiego suma na brzeg. Siłowali się z rybą przez około pół godziny. W końcu w czwórkę dźwignęli stworzenie długości niemal trzech metrów, a piąty z nich zrobił pamiątkowe zdjęcie.

Ryba okazała się rekordowa nawet dla tej okolicy. – To było szalone, ledwo mogłem oddychać – opowiadał mieszkaniec Glasson w Kumbrii. – Na początku nie wiedziałem w ogóle, co mam na żyłce – mówił.

– To coś niemal wciągnęło nas wszystkich. Ledwo się trzymaliśmy, prawie wpadliśmy, krzyczałem – relacjonował dalej rozemocjonowany 30-latek. – To połów życia, ledwo mogę uwierzyć – oceniał. Jak zaznaczali miejscowi przewodnicy, był to rekordowy połów w tej rzece, bliski także światowego rekordu.

