Kompromitujący wyciek danych na Dolnym Śląsku. Problem dotknął 5 tys. osób

Do sieci trafiła lista 5 tysięcy nazwisk, adresów i numerów PESEL mieszkańców Wiszni Małej koło Wrocławia. Doszło do tego przy okazji ogłaszania przetargu na wywóz odpadów. Urząd Gminy w Wiszni Małej oprócz potrzebnej dokumentacji, dołączył również plik z danymi wrażliwymi mieszkańców.

Wyciek danych w Wiszni Małej

Plik z danymi mógł zobaczyć i zapisać każdy, kto wszedł na portal przetargowy. Nie można wykluczyć, że trafiły one do osoby o nieczystych intencjach, która będzie chciała wykorzystać zdobyte informacje do próby wyłudzenia kredytu czy dokonania zakupu na raty.

Gmina poinformowała o wszystkim policję i zwróciła się do swoich mieszkańców z apelem o zastrzeżenie danych w aplikacji mObywatel. Służby ustalają teraz dokładne okoliczności wycieku. Osoba odpowiedzialna za tę sytuację będzie musiała liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

