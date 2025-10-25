Awaria systemu alarmowego pogotowia. Najnowsze informacje

W sobotę 25 października doszło do awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego poinformowało, że dyspozytorzy odbierają połączenia, a więc dla osób, które dzwonią na numery alarmowe – zarówno na 999, jak i 112 – nie zmieniło się nic.

Awaria systemu alarmowego pogotowia. „Połowa Polski działa w oparciu o infrastrukturę zastępczą”

„Trudności pojawiają się natomiast w samym systemie kierowania zespołów ratownictwa medycznego i przekazywania informacji między dyspozytorami, karetkami a szpitalami. Zespoły Ratownictwa Medycznego są jednak dysponowane do konkretnych zgłoszeń w trybie awaryjnym” – ustaliło rmf24.pl.

– Połowa Polski działa w oparciu o infrastrukturę zastępczą. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie obejmie to cały kraj – przekazała w rozmowie z RMF FM Justyna Sochacka, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pytana o przyczynę wystąpienia awarii, a konkretnie, czy możliwe jest to, że doszło do ataku hakerskiego, odparła: „Na tym etapie nie wyciągałabym takich wniosków. Raczej dotyczy to usterki technicznej”.

Nowy komunikat KCMRM. Najnowsze informacje ws. awarii

Po godz. 10:30 KCMRM wydało nowy komunikat. „Informujemy o zakończeniu awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od godziny 8:13 trwała awaria SWD PRM. System pracował w trybie offline do godziny 10:00. Inżynierowie KCMRM podjęli kroki zmierzające do możliwie najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu” – czytamy.

W komunikacie podkreślono, że numer alarmowy 999 działał nieprzerwanie, a dyspozytorzy medyczni odbierali połączenia i dysponowali Zespoły Ratownictwa Medycznego w trybie awaryjnym. Zapewniono także, że obecnie dyspozytorzy medyczni i zespoły ratownictwa medycznego pracują już w standardowym trybie.

