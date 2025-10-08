Polska armia ostrzega użytkowników WhatsApp. „Wysokie zagrożenie”

„Uwaga! Trwa kampania phishingowa wymierzona w użytkowników aplikacji WhatsApp. Ujawnione w ostatnim czasie incydenty bezpieczeństwa komputerowego wskazują na wysokie zagrożenie związane z atakami phishingowymi na użytkowników aplikacji #WhatsApp” – czytamy w komunikacie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni na X.
Hakerzy kradną konta na WhatsApp i wyłudzają pieniądze
Jak dowiadujemy się z treści ostrzeżenia, hakerzy wykorzystują przejęte konta użytkowników w komunikatorze WhatsApp. Podszywając się pod właścicieli wykradzionych kont, rozsyłają spreparowane wiadomości phishingowe do kontaktów ofiary. Ich celem jest w tym wypadku wyłudzenie danych dostępowych i uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do kont, z których próbują następnie wyłudzić pieniądze od kontaktów ofiary.
Wojsko opisało mechanizm przejęcia kontroli nad kontem. Najpierw następuje fałszywa prośba o głosowanie – wiadomość przychodzi zazwyczaj od znajomego lub członka rodziny (z przejętego konta) i zawiera prośbę o zagłosowanie w konkursie. Następnie otrzymujemy link phishingowy – wiadomość zawiera złośliwy link prowadzący do fałszywej strony.
Na kolejnym etapie następuje powiązanie konta – oszust nakłania do podania numeru telefonu oraz wpisania 8-znakowego kodu weryfikacyjnego, rzekomo w celu „zatwierdzenia głosu”. Rezultatem jest przejęcie konta – po wpisaniu kodu następuje przejęcie kontroli nad kontem WhatsApp ofiary przez atakującego. Wykradzione w ten sposób konta są wykorzystywane do dalszego rozsyłania wiadomości phishingowych i prób wyłudzeń pieniędzy.
Jak możemy się chronić?
- Nie wchodź w interakcję z podejrzanymi wiadomościami
- Nie klikaj w linki i nie wpisuj żadnych kodów autoryzacyjnych
- Poinformuj właściciela konta (najlepiej telefonicznie), że jego konto może być przejęte
- Zgłoś incydent do odpowiednich służb lub zespołów bezpieczeństwa IT
Jak sprawdzić podłączone urządzenia w aplikacji WhatsApp?
- Wejdź w Ustawienia
- Wybierz Podłączone urządzenia
- Upewnij się, że znajdują się tam tylko Twoje urządzenia
Wojskowi przypominają, że zagrożenia phishingowe mogą dotyczyć wielu komunikatorów, nie tylko WhatsAppa. Podobne schematy mogą być wykorzystywane także w aplikacjach takich jak Signal czy Messenger. „Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujność wobec nieoczekiwanych i nagłych próśb o pomoc, głosowanie lub weryfikację konta” – podsumowują.
