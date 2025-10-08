Polska armia ostrzega użytkowników WhatsApp. „Wysokie zagrożenie”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Polska armia ostrzega użytkowników WhatsApp. „Wysokie zagrożenie”

Dodano: 
WhatsApp, zdjęcie ilustracyjne
WhatsApp, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
W środę 8 października Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zamieściły w sieci komunikat skierowany do użytkowników aplikacji WhatsApp. Eksperci ostrzegali Polaków przed kampanią phishingową.

„Uwaga! Trwa kampania phishingowa wymierzona w użytkowników aplikacji WhatsApp. Ujawnione w ostatnim czasie incydenty bezpieczeństwa komputerowego wskazują na wysokie zagrożenie związane z atakami phishingowymi na użytkowników aplikacji #WhatsApp” – czytamy w komunikacie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni na X.

Hakerzy kradną konta na WhatsApp i wyłudzają pieniądze

Jak dowiadujemy się z treści ostrzeżenia, hakerzy wykorzystują przejęte konta użytkowników w komunikatorze WhatsApp. Podszywając się pod właścicieli wykradzionych kont, rozsyłają spreparowane wiadomości phishingowe do kontaktów ofiary. Ich celem jest w tym wypadku wyłudzenie danych dostępowych i uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do kont, z których próbują następnie wyłudzić pieniądze od kontaktów ofiary.

Wojsko opisało mechanizm przejęcia kontroli nad kontem. Najpierw następuje fałszywa prośba o głosowanie – wiadomość przychodzi zazwyczaj od znajomego lub członka rodziny (z przejętego konta) i zawiera prośbę o zagłosowanie w konkursie. Następnie otrzymujemy link phishingowy – wiadomość zawiera złośliwy link prowadzący do fałszywej strony.

Na kolejnym etapie następuje powiązanie konta – oszust nakłania do podania numeru telefonu oraz wpisania 8-znakowego kodu weryfikacyjnego, rzekomo w celu „zatwierdzenia głosu”. Rezultatem jest przejęcie konta – po wpisaniu kodu następuje przejęcie kontroli nad kontem WhatsApp ofiary przez atakującego. Wykradzione w ten sposób konta są wykorzystywane do dalszego rozsyłania wiadomości phishingowych i prób wyłudzeń pieniędzy.

Jak możemy się chronić?

  • Nie wchodź w interakcję z podejrzanymi wiadomościami
  • Nie klikaj w linki i nie wpisuj żadnych kodów autoryzacyjnych
  • Poinformuj właściciela konta (najlepiej telefonicznie), że jego konto może być przejęte
  • Zgłoś incydent do odpowiednich służb lub zespołów bezpieczeństwa IT

Jak sprawdzić podłączone urządzenia w aplikacji WhatsApp?

  • Wejdź w Ustawienia
  • Wybierz Podłączone urządzenia
  • Upewnij się, że znajdują się tam tylko Twoje urządzenia

Wojskowi przypominają, że zagrożenia phishingowe mogą dotyczyć wielu komunikatorów, nie tylko WhatsAppa. Podobne schematy mogą być wykorzystywane także w aplikacjach takich jak Signal czy Messenger. „Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujność wobec nieoczekiwanych i nagłych próśb o pomoc, głosowanie lub weryfikację konta” – podsumowują.

Czytaj też:
Rosja wkroczyła w zaawansowaną fazę. Gen. Pacek o wariancie możliwego ataku na te państwaCzytaj też:
Hakerzy zaatakowali europejskie lotniska. Opóźnione i odwołane loty

Źródło: WPROST.pl