Dramat czworonogów z Arciechowa. „Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają”

W rzeczywistości o tym, że coś niepokojącego ma dziać się z czworonogami, wiadomo było od około dekady. Jednak dopiero w tamtym roku ws. nastąpił przełom – zaznacza redakcja stacji.

Wszystko dzięki podmiotom, które działają na rzecz ochrony zwierząt. Więcej szczegółów podał jeden z przedstawicieli fundacji, która zaangażowała się w sprawę.

Mazowsze. Właściciel usłyszał zarzut

Paweł Artyfikiewicz przekazał, że Viva! dowiedziała się o potencjalnie trudnej sytuacji czworonogów około półtora roku temu. – Zainicjowaliśmy wtedy postępowania. Zgłosiliśmy tę sprawę do inspekcji weterynaryjnej, do urzędu gminy w Radzyminie – informuje inspektor ds. ochrony zwierząt z grupy interwencyjnej znanej fundacji. O wszystkim zawiadomiona została też Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

Śledczy prowadzili dwa postępowania ws. podejrzenia znęcania się nad zwierzętami – potwierdziła w rozmowie z TVN24 prok. Karolina Staros. Właściciel psów usłyszał zarzut znęcania się nad 13 psami. Miał „zaniedbywać” je i ich „podstawowe potrzeby” w okresie od września 2023 r. do końca lipca ub.r. Przygotowano akt oskarżenia – pod koniec 2024 r. dokument trafił do Sądu Rejonowego w Wołominie.

To jednak nie wszystko – jest jeszcze jedno postępowanie. – Dotyczy znęcania się w okresie od 27 lipca 2024 roku do 12 maja nad 20 psami w miejscowości Arciechów. Nikomu nie postawiono zarzutów – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Stacja podaje, że pod koniec września 2025 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin zdecydował o odbiorze pupili właścicielowi. Planowano przewieźć zwierzęta do oddalonego o ok. 240 kilometrów od Radzymina schroniska. Przedstawiciele Vivy! mieli jednak zastrzeżenia co do reputacji placówki. Na ich ocenę wpłynęło zapoznanie się z wynikami kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii.

Oburzające słowa właściciela. Psy, dzięki fundacji, znalazły nowy dom

Trzy tygodnie po decyzji, której nie wykonano, dorosłe osobniki miały zagryźć szczeniaki. W drugiej połowie października na teren posesji w związku z tą tragedią weszli przedstawiciele Animal Support i Fundacji Viva!, którym towarzyszyli funkcjonariusze policji. Inspektor ds. ochrony zwierząt rozmawiał z właścicielem zwierząt o incydencie, jednak ten stwierdził, że „psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają”.

Czworonogi zabrane zostały ostatecznie z terenu posesji, którą – jak powiedział mężczyzna – miały za zadanie bronić, dlatego je tam trzymał. Wtedy na jaw wyszło m.in., że nie zostały zaszczepione. – Warunki panowały tam fatalne. Większość psów była chora. Miały widoczne choroby skóry, od pcheł dochodziło do stanów zapalnych. Gubiły sierść. (...) Psy były wycofane, nie nawiązywały kontaktu. Biegały nerwowo i obszczekiwały – relacjonuje przedstawiciel Vivy!

Obecnie psy przebywają w Schronisku Fundacji VIVA! w Korabiewicach na Mazowszu.

Czytaj też:

Trujące grzyby w modzie. Dorosły mężczyzna stracił przez nie wątrobęCzytaj też:

Tyle kosztuje dziś rogal świętomarciński. Porównano cenę wypieku z tą sprzed roku