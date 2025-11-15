Rodzina poinformowała o zaginięciu kobiety. Liczyła się każda minuta

82-letnia seniorka wyszła z domu w nocy ze środy (12 listopada) na czwartek. Nad ranem jej córka poinformowała o tym najbliższą jednostkę policji.

W przypadku starszej kobiety sytuacja była bardzo skomplikowana i pilna – była schorowana, co „zwiększało zagrożenie dla jej zdrowia i życia” – zaznacza aspirant Dariusz Kaczmarek.

Gdy mundurowi z Komisariatu Policji w Przedborzu dowiedzieli się o zaginięciu mieszkanki gminy Wielgomłyny (Ziemia Łódzka), natychmiast przystąpili do jej poszukiwań. W akcję zaangażowani byli też funkcjonariusze z posterunków w Kobielach Wielkich i Żytnie. Wszyscy udali się w rejony, gdzie 82-latka mogła się znajdować.

Szczęśliwy finał akcji poszukiwawczej. Mieszkanka wsi Wielgomłyny odnaleziona

„Akcja poszukiwawcza była dynamiczna – patrole ruszyły z kilku stron, sprawdzając drogi, pola i lasy” – relacjonuje rzecznik prasowy KPP w Radomsku.

W trakcie całego przedsięwzięcia mundurowi badali dokładnie każdy najmniejszy fragment terenu. „W niesprzyjających, wilgotnych warunkach przeczesywali teren metr po metrze. Po około godzinie intensywnych działań natrafili na kobietę w kompleksie leśnym, około dwóch kilometrów od jej miejsca zamieszkania. Seniorka znajdowała się na podmokłym, bagnistym terenie” – przekazał asp. Kaczmarek.

Na widok seniorki mundurowi zareagowali natychmiast. Udzielili jej pierwszej pomocy. „Okryli kocem, udzielili wsparcia psychicznego i do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowali jej stan zdrowia” – pisze przedstawiciel policji. „Następnie kobieta została przekazana pod opiekę specjalistów” – dodaje.

Ziemia Łódzka. Błyskawiczna reakcja rodziny i zdecydowane działania policjantów przyniosły efekty

Dobrze przeprowadzona akcja zaowocowała. „Dzięki błyskawicznej reakcji rodziny i zdecydowanym działaniom policjantów, poszukiwania zakończyły się szczęśliwie” – podkreśla oficer prasowy pomorskiej komendy. Zwrócił przy okazji uwagę, że w tego typu sytuacjach „każda minuta ma ogromne znaczenie i może uratować życie”.

Czytaj też:

Wstrząsający finał policyjnej interwencji. Doszło do nagłej śmierci 39-latkaCzytaj też:

Zaginiona Polka przeżyła, odnaleziono ją w rzece. Policja szuka podejrzanego o napaść