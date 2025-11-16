49-latek trzymał niedźwiedzia na posesji. „Usłyszał zarzut”

49-letni mieszkaniec Śląska miał przetrzymywać na terenie jednej z posesji w gminie Kłomnice niedźwiedzia brunatnego. Sprawą od ponad roku zajmowała się policjantka z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą częstochowskiej komendy,

Posiadanie takiego zwierzęcia jest nielegalne. O tym, że mężczyzna zdecydował się na taki krok, dowiedziała się najpierw Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, która poinformowała o wszystkim przedstawicieli służb.

Śląsk. 49-latek przetrzymywał niedźwiedzia brunatnego na posesji w gminie Kłomnice. Zwierzę zostało mu odebrane

Zespół prasowy policji śląskiej, który opublikował ws. komunikat dnia 15 listopada (sobota), podaje, że dzięki wytężonej pracy mundurowej „niebezpieczne zwierzę, które było przetrzymywane w warunkach niezgodnych z przepisami, zostało przetransportowane do ogrodu zoologicznego na Wielkopolsce – za pośrednictwem Centralnego Azylu dla Zwierząt [to państwowa jednostka, podległa ministrze klimatu i środowiska – obecnie Paulinie Hennig-Klosce – przyp. red.]”.

Jak informują służby, 49-letni mężczyzna „za łamanie zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia, jakim jest niewątpliwie niedźwiedź, usłyszał już zarzut”. Mieszkańcowi Częstochowy grozi teraz nawet pięć lat pozbawienia wolności.

