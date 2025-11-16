Potężny pożar, zadysponowano 13 zastępów straży. Nie żyje kobieta

Z soboty na niedzielę (15-16 listopada), na terenie małopolskiej wsi, ogniem zajął się budynek mieszkalno-gospodarczy – podaje limanowa.in.

Na miejsce skierowano aż 13 zastępów straży pożarnej.

Gdy mundurowi w końcu opanowali żywioł i mogli rozejrzeć się po wnętrzu nieruchomości, zastali wstrząsający widok.

Wielkopolska. Wielki pożar na terenie wsi Krosna. Nie żyje 1 osoba

W budynku znajdowało się zwęglone ciało kobiety. Nie wiadomo, kim jest – będzie to ustalane.

Oprócz osoby, która zmarła w wyniku pożaru, są też trzy poszkodowane osoby. Zanim na miejscu zjawili się pożarnicy, były one w stanie opuścić budynek. Zostały przetransportowane do pobliskiego szpitala. Z ustaleń lokalnego serwisu wynika, że nie odniosły one obrażeń od ognia, ale wyziębiły się. Były też mocno zestresowane w związku z wybuchem potężnego pożaru.

Sprawa jest badana przez organy ścigania – policjanci pracują pod nadzorem prokuratury. Okoliczności zdarzenia mają zostać wkrótce poznane.

