Wyszedł na balkon i zobaczył to. Natychmiast zadzwonił po służby

A właściwie nie same buty, ale to, co się w nich znajdowało.

Na facebookowym profilu Straży Miejskiej w Warszawie opublikowano historię niecodziennej interwencji, jaka miała miejsce w niedzielny wieczór na stołecznych Bielanach. „Brzmi jak żart, ale wszystko było jak najbardziej na serio” – piszą autorzy posta.

„Były wtulone w siebie i rozczulające jak małe pluszaki”

Jak czytamy, strażnicy otrzymali pilne, choć pozornie sztampowe zgłoszenie. Właściciel mieszkania przy ulicy Klaudyny poprosił ich o pomoc twierdząc, że ma na balkonie nietoperze. „Nic nowego – pomyśleli” – relacjonują w mediach społecznościowych strażnicy. Po przyjeździe na miejsce, zgłaszający zaprowadził ich na rzeczony balkon i wskazał im... buty. Funkcjonariusze szybko odkryli, że około przytulną, ciepłą kryjówkę znalazło w nich blisko 20 nietoperzy.

„Choć widok był słodki, to jednak nie było to bezpieczne miejsce do zimowania” – zaznaczono we wpisie. Ekopatrol na szczęście zadziałał szybko i profesjonalnie, starając się nie stresować małych nietoperzy. Zaangażowany w akcję był także właściciel obuwia, który bez wahania poświęcił je, by maluchy mogły zostać przeniesione w bezpieczne dla nich miejsce, bez przerywania ich snu.

„Całe skrzydlate stadko nietoperzy w butach trafiło do warszawskich lasów miejskich, gdzie specjaliści zapewnią im spokojne i bezpieczne warunki do przezimowania” – dodano w poście.

Nietoperze hibernują na zimę

Jak wyjaśniają członkowie Stowarzyszenia Salamandra, polskie nietoperze w czasie późnej jesieni przechodzą w stan hibernacji.

„Gdy nietoperz nie ma już czym się odżywiać (na przykład po pierwszych przymrozkach), zapada w odrętwienie, przypominające głęboki sen. Spowalnia tętno do kilku uderzeń serca na minutę i wyłącza termoregulację, w związku z czym jego ciało stygnie do temperatury otoczenia. To powoduje, że zużywa mniej energii. Zwierzę jest wówczas na granicy śmierci, aby przeżyć” – czytamy na stronie stowarzyszenia.

Prozwierzęcy działacze podkreślają, że każde obudzenie się nietoperza kosztuje bardzo dużo zapasów energii. Nietoperze są małe, nie mogą więc zgromadzić wiele tłuszczu, dlatego każde dodatkowe przebudzenie nietoperza zimą to bezpośrednie zagrożenie jego życia.

Wśród miejsc, w jakich zimują nietoperze znajdują się jaskinie i obiekty jaskiniopodobne (fortyfikacje, piwnice, ziemianki, studnie kopane, sztolnie i pozostałości podziemnych kopalni), ale także dziuple, przestrzenie wewnątrz pni drzew. Nietoperze żyjące w pobliżu miast i zabudowań stworzonych przez człowieka będą szukały miejsca do hibernacji na strychach budynków, przestrzeniach w ścianach – na przykład bloków lub właśnie w zakamarkach na balkonach.

A co zrobić, gdy trafiło się na zimującego nietoperza?

Jak zaznaczają eksperci z portalu nietoperze.pl, jeśli widzimy nietoperze w chłodnych, ale nie mroźnych pomieszczeniach – piwnicach, ziemiankach, strychach czy zewnętrznych szczelinach w budynkach, nie powinniśmy ich stamtąd zabierać lub w jakikolwiek sposób niepokoić. Dajmy im przehibernować zimę w spokoju.

Jeśli jednak trafimy na nietoperza w ogrzewanej piwnicy lub na klatce schodowej, to znaczy, że może on potrzebować pomocy, bowiem wybudzony w trakcie chwilowego ocieplenia może wpaść do do szybów wentylacyjnych lub pionów, a z nich do środka budynków.

„Nietoperz w zamkniętej, ciepłej i suchej pułapce skazany jest na śmierć z głodu i odwodnienia. Nie można go jednak wypuścić na mróz, bo tam czeka go los wcale nie lepszy” – informują specjaliści. W takiej sytuacji zwierzę należy „zapakować” we wspomniany wcześniej sposób do kartonika i skontaktować się ze specjalistami, na przykład Ekopatrolem.

„Pakujemy zawsze przy pomocy kartonika i tekturki, zaopatrzeni w rękawice. Zawsze trzeba uważać, aby tego delikatnego stworzenia nie uszkodzić. Tak samo należy postąpić w przypadku znalezienia nietoperza zimą na ziemi lub na ścianie na zewnątrz budynku” – czytamy w serwisie nietoperze.pl.

