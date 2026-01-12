Nowe zasady dla 1,5 miliona wędkarzy. Opublikowano komunikat

Nowe rozwiązanie obejmuje wszystkie obwody rybackie bezpośrednio zarządzane przez Wody Polskie i ma ułatwić życie nawet 1,5 miliona aktywnych wędkarzy.

Koniec papierowych zezwoleń. Pełna cyfryzacja od 2026 roku

Do tej pory system elektroniczny funkcjonował równolegle z tradycyjną sprzedażą zezwoleń. Był to okres przejściowy, który zakończył się wraz z początkiem 2026 roku. Od 1 stycznia jedyną dopuszczalną formą zezwolenia na amatorski połów ryb jest dokument cyfrowy.

Zakup odbywa się za pośrednictwem Wirtualnego Informatora Rzecznego, który umożliwia szybki dostęp do łowisk bez konieczności wizyty w urzędzie czy punkcie sprzedaży.

Wody Polskie zachęcają: „Kup zezwolenie na wędkowanie online – nowa funkcja w Wirtualnym Informatorze Rzecznym” – czytamy na stronie organu.

Jak kupić zezwolenie wędkarskie online? Trzy proste kroki

Nowy system zaprojektowano tak, aby był intuicyjny i dostępny również dla osób mniej obeznanych z technologią. Aby uzyskać zezwolenie, wystarczy:

Wejść na stronę internetową wir.wody.gov.pl lub pobrać aplikację mobilną – Wirtualny Informator Rzeczny. Założyć konto albo skorzystać z opcji zakupu jako gość, następnie wybrać lokalizację łowiska oraz rodzaj zezwolenia (roczne lub okresowe). Opłacić zakup online – dostępne są szybki przelew, BLIK lub tradycyjny przelew bankowy.

Po finalizacji transakcji na wskazany adres poczty elektronicznej wysyłany jest plik w formacie PDF zawierający kod QR. Umożliwia on natychmiastową weryfikację ważności zezwolenia podczas kontroli. Użytkownicy posiadający konto znajdą dokument również w aplikacji mobilnej.

Co muszą wiedzieć wędkarze? Najważniejsze zasady

Cyfrowy system e-zezwoleń wprowadza kilka kluczowych reguł.

Najważniejszą z nich jest ta, że do końca 2025 roku obowiązywał model mieszany (papierowy i elektroniczny), a od 1 stycznia 2026 roku zezwolenia są dostępne wyłącznie w formie cyfrowej. Szczegółowe regulaminy połowu oraz ceny zezwoleń publikują właściwe Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.

W Polsce aktywnie wędkuje około 1,5 miliona osób. Ponad 600 tysięcy z nich należy do Polskiego Związku Wędkarskiego, największej organizacji zrzeszającej miłośników wędkarstwa, którzy korzystają zarówno z wód PZW, jak i innych łowisk.

