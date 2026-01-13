2016challenge zalewa sieć. Wyjaśniamy nowy trend

Media społecznościowe coraz częściej wypełniają się fotografiami sprzed dziesięciu lat oznaczonymi hasztagiem #2016challenge. Internauci publikują stare zdjęcia, przypominają sobie, co robili dekadę temu, wracają do dawnych trendów, filtrów i utworów, które w 2016 roku były obecne niemal na każdej playliście. Internet właśnie zatrzymał się na chwilę w czasie, a wielu jego użytkowników zadaje sobie dziś jedno pytanie: czym właściwie jest #2016challenge i skąd wziął się ten trend?

Początek roku 2026 upływa pod znakiem mikro-trendu. #2016challenge dopiero nabiera rozpędu, ale już teraz widać, że nie jest jedynie chwilową modą.

Według danych platformy TikTok liczba wyszukiwań hasła „2016” wzrosła w ostatnim tygodniu o 452 procent. Dodatkowo ponad 55 milionów nagrań powstało z wykorzystaniem specjalnego filtra stylizowanego na estetykę sprzed dekady.

Filtry, muzyka i estetyka sprzed dekady

Fala nostalgii to nie tylko filtr i kolory, ale także – a może przede wszystkim – muzyka. Dane serwisu Spotify pokazują, że popularność playlist oznaczonych jako „2016” wzrosła o 71 procent w porównaniu z 2024 rokiem. Do łask wracają utwory sprzed dziesięciu lat, a artyści, którzy dominowali w tamtym czasie, znów trafiają na szczyty muzycznych zestawień.

Rok 2016 stał się na TikToku osobną estetyką, w dużej mierze dzięki charakterystycznemu filtrowi. Nadaje on nagraniom różowy, lekko „vintage” odcień, przywodzący na myśl klasyczne efekty znane z Instagrama z połowy poprzedniej dekady.

Snapchat, internetowe wyzwania i wspomnienia z 2016 roku

Dla wielu internautów rok 2016 to bardzo konkretne wspomnienia. To czas, gdy Snapchat przeżywał swój najlepszy okres, a relacje były krótkie, spontaniczne i wolne od ciśnienia wywieranego dziś przez algorytmy. Symbolicznym znakiem tamtej epoki stał się filtr z psią mordką, zmieniający twarz użytkownika w szczeniaka.

Był to również okres globalnych internetowych wyzwań, takich jak Mannequin Challenge, w którym uczestnicy zastygali w bezruchu, nagrywając krótkie filmy do popularnych utworów. Ogromną popularnością cieszyła się też gra Pokémon Go, która masowo wyciągała ludzi z domów i łączyła zupełnie obcych sobie graczy w parkach i na ulicach.

Polscy twórcy internetowi, dołączając dziś do #2016challenge, wspominają również fidget spinnery, intensywny makijaż oraz proste, charakterystyczne stylizacje.

Jednym z nich jest Damian Tkaczuk, influencer z Gdańska, który na Instagramie opisał swoje skojarzenia z tamtym okresem.

„Podobno rok 2026 to nowy 2016, a więc przyjrzyjmy się jemu nieco bliżej niż tylko zdjęciom. Snapchat, filtr psa, Manekin Challenge, Bottle Flip Challenge, boomerangi i dosłownie z każdego głośnika grana piosenka Lean On. Dla mnie to właśnie był 2016 rok. I muszę wam powiedzieć, że za każdym razem, gdy widzę te wszystkie zdjęcia z tego roku, filtr psa czy słyszę tę piosenkę, ogarnia mnie tak dziwne uczucie – lekkiej tęsknoty, nostalgii, a przede wszystkim myśli, że co my wszyscy wspominamy, przecież to było wczoraj... no niestety nie było. I mimo że doskonale pamiętam, jak wstawałem wtedy do szkoły, to właśnie mija nam od tego czasu okrągłe 10 lat. Daj znać, z czym najbardziej Ci się kojarzy 2016 rok. Mnie zdecydowanie z Lean On, snapem i filtrem psa” – czytamy w poście.

Dlaczego akurat 2016? Nostalgia za „innym” internetem

Popularność #2016challenge to coś więcej niż moda na stare filtry i zdjęcia. Dla wielu użytkowników rok 2016 jawi się jako czas prostszy, spokojniejszy i bardziej beztroski. Co istotne, jest to nostalgia za okresem, który większość osób pamięta z własnego doświadczenia.

Internet funkcjonował wtedy inaczej. Media społecznościowe skupiały się głównie na zdjęciach, nie było presji ciągłego publikowania filmów ani obsesji na punkcie zasięgów. Treści były bardziej spontaniczne, a bycie online nie oznaczało nieustannego porównywania się z innymi.

Być może właśnie dlatego #2016challenge tak szybko zdobywa popularność. To próba przywrócenia do teraźniejszości fragmentu tamtego luzu i przypomnienie, że kiedyś do dobrej zabawy w internecie wystarczało znacznie mniej.

