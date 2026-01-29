Korepetycje coraz droższe. Rynek napędzają zbliżające się matury

„DGP” zaczyna swoją analizę od zauważenia rosnącej liczby maturzystów. W ubiegłym roku było ich ponad 255 tys., z czego egzamin w pierwszym terminie zdało 80 proc. W tym roku do matury przystąpi około 320 tys. uczniów, co wynika z reform i demografii. łatwo zauważyć, że taka sytuacja dodatkowo rozgrzeje rynek korepetycji.

Korepetycje drożeją. Chętnych też przybywa

Serwis e-korepetycje.net na podstawie 73 tys. ogłoszeń wyliczał, że w styczniu tego roku średnia cena godziny zajęć wynosi 72,48 zł z języka polskiego, 70,76 zł z matematyki i 73,01 zł z angielskiego. W ciągu roku najbardziej podrożał angielski i polski: odpowiednio o 4,09 zł i 2,75 zł). Najdroższe były zajęcia dodatkowe z fizyki (88 zł) i informatyki (97 zł za godzinę). Najtaniej wychodziły historia i historii sztuki (66 zł).

Z przeprowadzonego w październiku badania CBOS wynikało, że cały czas rośnie zainteresowanie płatnymi zajęciami pozaszkolnymi. Dodatkowe lekcje chciało kupić dla swoich dzieci już 80 proc. rodziców, w porównaniu z 73 proc. w roku poprzednim. Dyrektor

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) Marek Pleśniar wyjaśniał, że presja na najlepsze wyniki stawia szkoły na straconej pozycji w starciu z rynkiem korepetycji, nawet jeśli zorganizuje własne zajęcia dodatkowe. Zaznaczał, że chodzi tu głównie o ambicje i lęki rodziców.

Korepetycje drożeją. Dlaczego mimo wszystko warto?

Związana z Uczelnią Korczaka badaczka oświaty dr Iga Kazimierczyk podkreśla jednak, że rodzice płacą za realną pomoc dla swoich dzieci. Wskazała na trud związany z samodzielnym organizowaniem sobie nauki i mobilizowaniem się do pracy. – Korepetycje działają lepiej, bo uczeń ma bezpośredni kontakt z prowadzącym, który szybko zauważa braki w wiedzy i potrafi odpowiednio przygotować go do egzaminu – tłumaczyła.

Dodatkowo, jak mówiła „DGP”, takie zajęcia „nie tylko zwiększają szanse na lepszy wynik, ale też dają uczniom poczucie spokoju i komfort emocjonalny – a człowiek w dobrostanie psychicznym funkcjonuje poznawczo zdecydowanie lepiej – wyjaśniała.

