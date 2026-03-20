TSUE stawia Kościół w trudnej sytuacji. Zapadł przełomowy wyrok

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał przełomowy wyrok w sprawie pracowników instytucji kościelnych. TSUE jednoznacznie stwierdził, że samo wystąpienie z Kościoła nie może automatycznie prowadzić do utraty pracy, jeśli przynależność wyznaniowa nie jest niezbędnym warunkiem wykonywania obowiązków.

Przełomowy wyrok TSUE. Chodzi o apostazję

Sprawa dotyczyła pedagożki społecznej z Wiesbaden, zatrudnionej w organizacji Caritas. Kobieta w 2013 roku wystąpiła z Kościoła katolickiego, tłumacząc to kwestiami finansowymi – chodziło o tzw. podatek kościelny, który w jej sytuacji wynosił ponad 2000 euro rocznie. Pomimo że jej przekonania chrześcijańskie nie uległy zmianie, po powrocie z urlopu rodzicielskiego została zwolniona.

TSUE potwierdził, że decyzja o zwolnieniu była nieuzasadniona. Trybunał wskazał, że skoro w tym samym zespole pracowały osoby wyznania ewangelickiego, przynależność do Kościoła katolickiego nie mogła być „istotnym i uzasadnionym wymogiem zawodowym”.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE wypowiedzenie oparte wyłącznie na formalnym akcie wystąpienia z Kościoła stanowi niedopuszczalną dyskryminację, jeżeli przynależność religijna nie jest bezwzględnie konieczna do wykonywania pracy – czytamy w orzeczeniu.

Kościół kontra TSUE. Zapadł przełomowy wyrok

Tymczasem niemiecki Kościół argumentował, że „apostazja jest świadomym aktem dystansowania się, który narusza lojalność wobec pracodawcy”. TSUE stanowczo odrzucił tę argumentację. – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się dziś w sposób jasny i jednoznaczny, potwierdzając moje stanowisko – skomentowała po szkodowana po ogłoszeniu wyroku.

Ostateczny głos w sprawie należy do niemieckiego Federalnego Sądu Pracy. Eksperci wskazują, że szanse pracownicy Caritas są wysokie. Jednak prof. Gregor Thuesing zwraca uwagę, że TSUE celowo pozostawił margines dla sądów krajowych, umożliwiając równoczesne uwzględnienie praw pracownika i autonomii Kościoła.

Decyzja trybunału ma duże znaczenie, ponieważ Kościoły w Niemczech zatrudniają ponad 1,5 miliona osób.

Czytaj też:

Jak często trzeba się spowiadać? Wielu Polaków popełnia błądCzytaj też:

Ksiądz ostrzegł wiernych, chodzi o spowiedź. „To jest złe”