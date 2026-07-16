Ten program emitowany był od 23 lat, stacja zdecydowała o zakończeniu emisji. „Szok”

„Interwencja” emitowana była na antenie telewizji Polsat od 2003 roku. Program od samego początku skupiał się na nagłaśnianiu spraw dotyczących zwykłych ludzi – reporterzy stacji odwiedzali w tym celu małe, a czasem większe miejscowości, by wsłuchiwać się w problemy mieszkańców (często osób ubogich, które nie były w stanie samodzielnie – bez pomocy medialnej – poradzić sobie z lokalnymi urzędnikami czy przedstawicielami służb).

Teraz, po 23 latach, ogłoszony zostać ma definitywny koniec „Interwencji”. Taką informację przekazał w czwartek (16 lipca) dwumiesięcznik „Press”, który zacytował treść komunikatu prasowego.

„Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła”Interwencji„ wyczerpała swój potencjał” – napisali przedstawiciele Polsatu.

Stacja zdecydowała, kolejne odcinki programu nie będą powstawały. „Decyzja zarządu”

Koniec emisji potwierdził także portal Wirtualne Media. Z ustaleń redakcji wynika, że ostatni odc. programu ujrzy światło dzienne niebawem – 31 lipca 2026 r. (czyli w ostatni piątek miesiąca).

Dziennikarze WM skontaktowali się z osobami, które zaznajomione są ze sprawą. Źródło przekazało, że ruch, który wykonać planuje pracodawca, jest dla wielu niespodziewany.

– Zakomunikowano nam, że to decyzja zarządu, władze mają inny pomysł na popołudniowe pasmo. Dla nas to szok. Zespół ma czekać na zaproszenie na indywidualne rozmowy, co dalej – padł anonimowy komentarz.

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