Zamknięte uczelnie, co z legitymacjami studentów? Jest rozporządzenie

W czwartek minister nauki Jarosław Gowin podpisał zmiany w rozporządzeniach w sprawie studiów oraz w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Ukazały się one w Dzienniku Ustaw i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Rozporządzenia te zakładają, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w marcu tego roku (a których ważność nie została dotychczas potwierdzona), zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Zmiany te mają związek ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Zgodnie z decyzją ministra nauki od 12 do 25 marca zawieszone są zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych.

– Ważność legitymacji zostanie automatycznie przedłużona do 31 maja bez potrzeby zmiany legitymacji, bez potrzeby dodatkowych zaświadczeń – zapowiadał podczas środowej konferencji prasowej w KRPM Jarosław Gowin.

Chodzi o to - wyjaśnił wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz - aby studenci nie gromadzili się w kolejkach do dziekanatów. – Musimy robić wszystko, by było jak najmniej gęstych zgromadzeń – przekonywał.

Na uczelniach zawieszone zostanie kształcenie na uczelniach na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także w szkołach doktorskich oraz zajęcia na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach. Nie oznacza to jednak zamknięcia uczelni. Naukowcy mają możliwość prowadzenia działalności naukowej. Działać ma też administracja uczelni.

