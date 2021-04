Wszyscy uczniowie wrócą do szkół przed wakacjami. Znamy szczegóły!

– Od 4 maja do nauki w trybie stacjonarnym wrócą uczniowie z klas 1-3 szkoły podstawowej – ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Od 15 maja do szkół w trybie hybrydowym wrócą dzieci ze szkół podstawowych i średnich. 29 maja wrócą do szkół wszyscy uczniowie w trybie stacjonarnym.

Część szkół pracuje hybrydowo

Pierwsze luzowanie miało miejsce w tym tygodniu. Od 26 kwietnia w 11 województwach o najmniejszej średniej dziennej liczbie zakażeń dzieci z klas I-III szkoły podstawowej przeszły na nauczanie hybrydowe. Zgodnie z nowelą lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych mają uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Co oznacza nauka w systemie hybrydowym?

Tzw. system hybrydowy, polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole podstawowej prowadzona jest również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Jest ona organizowana na wniosek rodziców. W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal uczą się zdalnie.

Został tam utrzymany obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni.