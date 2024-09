Lekcje WF do zmiany. Będzie nowa podstawa programowa

Ledwie uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny, a już czekają ich kolejne zmiany. Ministra edukacji zapowiedziała, że wkrótce zajmie się lekcjami wychowania fizycznego. Podstawa programowa z tego przedmiotu zostanie zmieniona, by mocniej i pełniej odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży.

To kolejna zmiana w szkolnictwie w ostatnim czasie. Nowy rok szkolny przyniósł wiele zawirowań: podstawa programowa z wielu przedmiotów została okrojona, lista lektur skrócona, liczba godzin religii zmniejszona. Ze szkół zniknął przedmiot Historia i Teraźniejszość, pojawi się za to Edukacja obywatelska. To nie koniec zmian.

Ministra edukacji zapowiada zmiany na lekcjach WF

„Powołamy z panem ministrem we współpracy zespół złożony z praktyków i ekspertów, nauczycielek i nauczycieli oraz ekspertów od wychowania fizycznego, tak żeby podstawa programowa z WF-u była podstawą realnie odpowiadającą na zapotrzebowania młodego człowieka” – powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.

Kiedy nowe lekcje WF?

Nowa podstawa programowa ma wejść w życie 1 września 2025 roku. Po zmianach zajęcia z wychowania fizycznego mają być powiązane z zajęciami z edukacji zdrowotnej. „Nie chodzi o to, żeby nauczyciel rzucił piłkę albo wstawił ocenę, tylko żeby nauczył w sposób realny tych ćwiczeń czy tych rzeczy, które pozwalają nabyć odpowiednie kompetencje” – ocenił zbliżające się zmiany minister sportui turystyki Sławomir Nitras.

Czytaj też:

Kiedy uczeń może dostać stypendium szkolne?Czytaj też:

Mówisz o dziecku „zdolny, ale leń”? Sprawdź, co na to ekspert