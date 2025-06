MEN chwali się przyjęciem propozycji Nowackiej. Broniarz: Temat wywołał wiele emocji

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się w piątek 6 czerwca posiedzenie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Celem spotkania było omówienie konsekwencji prawnych uchwały Sądu Najwyższego w zakresie czasu pracy nauczycieli. Chodzi o rozliczanie godzin nadliczbowych. SN orzekł, że wobec nauczycieli mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

MEN zaznaczyło, że „uczestnicy przyjęli propozycję minister Barbary Nowackiej ws. rozpoczęcia prac w grupie roboczej nad wypracowaniem niezbędnych rozwiązań prawnych w zakresie czasu pracy nauczycieli w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego”. Do udziału w pracach tej grupy zaproszono przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, a także Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Finansów.

Karta Nauczyciela i godziny nadliczbowe po wyroku SN. Kierownictwo MEN wzięło udział w spotkaniu

Podczas spotkania omówiono także wyniki uzgodnień i konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej w posiedzeniu uczestniczyli także wiceministrowie: Katarzyna Lubnauer, Paulina Piechna-Więckiewcz oraz Henryk Kiepura.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaznaczył, że wspomniana przez MEN grupa będzie już szóstą. Zdaniem prezesa ZNP „to było długie, merytoryczne i nerwowe spotkanie”. Sławomir Broniarz wyjaśnił, że na spotkaniu dowiedział się, że zmiany, w których sprawach apelowano, czyli nowelizacja Karty Nauczyciela, mogą nie wejść w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Broniarz rozczarowany po spotkaniu w MEN. „Pytanie, dlaczego ten czas został zmarnowany”

– To spotyka się z bardzo dużym rozczarowaniem naszego środowiska i pojawia się pytanie, dlaczego ten czas został zmarnowany i dlaczego te propozycje nie były szybciej procedowane. Należało pracować dzień i noc, biorąc pod uwagę fakt, że wiele rozwiązań miało wejść 1 września i na to nauczyciele czekają – powiedział szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Broniarz wyjaśnił, że jego pesymizm wynika z kalendarza. Do września zostały tylko trzy posiedzenia Sejmu.

– Wiele emocji wywołał też temat rozliczania godzin ponadwymiarowych i sprawa pracy podczas wycieczek szkolnych. W poniedziałek zbierze się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP, które odniesie się zarówno do propozycji odłożenia w czasie wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela, jak i do propozycji dotyczących rozliczania godzin – komentował Broniarz. W lutym SN orzekł, że w polskim systemie prawnym zasadne jest płacenie za pracę ponad 40 godzin w tygodniu.

