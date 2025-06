MEN chce wprowadzić ważną zmianę. Wiadomo, kto skorzysta

W Rządowym Centrum Legislacji w poniedziałek 16 czerwca pojawił się projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Jedna ze zmian zakłada, że do 31 sierpnia 2027 r. w niepublicznych przedszkolach, szkołach i zespołach nauczycielom można powierzyć prowadzenie zajęć bezpośrednio z uczniami lub wychowankami na maksymalnie dziewięć godzin tygodniowo (przy obecnych czterech godz. tygodniowo) również na innej podstawie niż umowa o pracę.

MEN reaguje na ważny problem. Nauczyciele będą musieli spełnić specjalne warunki

Będzie to możliwe pod warunkiem, że w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Nauczyciel specjalista będzie mógł prowadzić zajęcia gdy: nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ws. o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, lub nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kolejne warunki to brak prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną w okresie trzech lat przed powierzeniem prowadzenia zajęć, albo karą dyscyplinarną, a także posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. Jeśli chodzi o rynek pracy, regulacja może przyczynić się do zwiększenia liczby umów cywilnoprawnych z nauczycielami specjalistami (przede wszystkim psychologami). Zmiana ma na razie charakter epizodyczny.

Nowelizacja Karty Nauczyciela w Rządowym Centrum Legislacji. MEN przyjmie rozwiązanie na stałe?

Po 31 sierpnia 2027 r. będzie możliwa pogłębiona analiza konsekwencji potencjalnego rozszerzenia możliwości zatrudniania nauczycieli na umowy cywilnoprawne, w tym ocenę ryzyka trudności z pozyskaniem nauczycieli specjalistów poszukujących miejsc pracy ze stabilną formą zatrudnienia. Analiza efektywności rozwiązania da odpowiedź na to, czy ewentualnie można je wprowadzić na stałe.

Nowelizacja Karty Nauczyciela przyniesie również korzyści społeczne. Dzieci i uczniowie uczęszczający do niepublicznych jednostek systemu oświaty będą mogły szybciej uzyskać pomoc i wsparcie. Według najnowszych danych odsetek szkół i placówek niepublicznych spełniających standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów wynosi obecnie jedynie 24,03 proc.

