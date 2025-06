Koniec systemu wprowadzonego przez Czarnka. MEN zgadza się na zmiany

Przedstawiciele ZNP podsumowali za pośrednictwem Facebooka spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Poruszono na nim m.in. sprawę ocen pracy nauczycieli, którą wprowadził były szef MEiN Przemysław Czarnek w 2022 r. Przedział punktowy zostanie ograniczony i zredukowany do oceny kryteriów 0-3. Zero punktów odpowiada ocenie negatywnej, jeden – ocenie dobrej, dwa – ocenie bardzo dobrej i trzy ocenie wyróżniającej.

Tym samym nie będzie wcześniejszego przedziału punktowego 0-30, czy 0-5 – tłumaczyła Edyta Książek z Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zrealizowany ma zostać również postulat o tym, że „wszystkie opinie wydawane na temat pracy nauczyciela czy dyrektora będą do wglądu dla oceniającego”. Zmienione rozporządzenie ws. oceny pracy nauczycieli ma wejść w życie od nowego roku szkolnego.

ZNP podsumował spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli w MEN

Druga część spotkania dotyczyła nowej formuły ocenie pracy nauczyciel, która ma być godna z najnowszymi wymaganiami oceny pracy. Chodzi o kryteria oceniania. Zgodnie z Kartą Nauczyciela minister wydaje rozporządzenie ws. szczegółowych kryteriów. W obecnym rozporządzeniu zawarte są szczegółowe kryteria, ale znaczna część kryteriów dodatkowych wykracza poza obowiązki nauczyciela.

Jednocześnie ocenia się obowiązki nauczyciela, a nie to, co robi ponad swoje obowiązki, stąd wniosek o wyeliminowanie dodatkowych kryteriów. – Zwróciliśmy uwagę na to, żeby jedno z tych kryteriów, czyli realizacja zadań statutowych, zostało przeniesione do szczegółowych kryteriów – mówiła inna członek ZG ZNP Małgorzata Kowzan.

ZNP podsumował spotkanie w MEN. „Było udane. Nie mieliśmy tutaj sporów”

Dorota Obidniak z biura Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego podsumowała, że „spotkanie było udane”. – Nie mieliśmy tutaj sporów pomiędzy organizacjami – podkreśliła. Koncepcja oceny pracy nauczyciela związana ma być bardziej z ukierunkowaniem na rozwój, co ma być „znakomitym wstępem do rozmowy o modelu awansu zawodowego”. Te dwie rzeczy mają się pokrywać. Pilotaż rozwiązań ruszy od września.

