Rewilding Bałtyku. Rusza projekt w Zatoce Puckiej

W Zatoce Puckiej rozpoczął się nowy projekt, który realizują Uniwersytet Gdański oraz Fundacja Mare. Naukowcy chcą wesprzeć regenerację łąk trawy morskiej, co pozytywnie wpłynie na ekosystem Morza Bałtyckiego. Podwodne łąki to ważny element morskiej fauny i flory. Składa się na nie wiele gatunków roślinności, w Polsce głównie trawa morska Zostera marina i inne rośliny naczyniowe.

Podwodne łąki. Ich znaczenie dla ekosystemu

Podobnie jak ich lądowe odpowiedniki rośliny podwodne wytwarzają nasiona, systemy korzeniowe oraz kwitną. Rozwój roślinności zależny jest od fotosyntezy. Zatoka Pucka stanowi idealne środowisko dla rozwoju łąk podwodnych z powodu swojej płytkości. Łąki pozytywnie wpływają na jakość wody i warunki życia innych morskich organizmów. Rośliny zatrzymują zawiesiny oraz osady, pochłaniają składniki odżywcze (np. azot i fosfor), czym przyczyniają się do zmniejszania występowania glonów.

W podwodnych łąkach schronienie znajdują ryby, mięczaki i skorupiaki. Stanowią idealne miejsce do rozrodu wielu gatunków morskich żyjątek. Dodatkowo, rośliny pochłaniają dwutlenek węgla, czym przeciwdziałają ociepleniu klimatu.

Rewilding Bałtyku. Naukowcy posadzą łąki

Praca naukowców podzielona została na etapy. Pierwszy z nich to nasadzenie zostery morskiej w dwóch rejonach eksperymentalnych. Na jednych z nich występowały nieliczne rośliny, drugi był jej kompletnie pozbawiony. Badacze stosują dwie metody nasadzeń – w jednej używają ekologicznej siatki jutowej wzmacniającej dno, w drugiej nie. Różnorodne podejście da naukowców odpowiedź na pytanie dotyczące skuteczności różnych strategii nasadzeń.

Drugi etap to monitorowanie przez rok warunków życia zostery i badane rozwoju morskiego ekosystemu.

„Zależy nam na budowaniu nowej narracji o morzu, szczególnie o połączeniu człowieka z morzem i o więzi, którą mamy z wodą. Skupiamy się na wybudzaniu wrażliwości wśród społeczeństwa i uświadamianiu społeczeństwa, jak funkcjonuje ekosystem, którego jesteśmy częścią” – opisała projekt Olga Sarna z Fundacji MARE.

