Koniec lata widać gołym okiem. W tych regionach spadnie deszcz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował prognozę pogody na najbliższe dni. 23 i 24 września nie będzie ani upalnie – tak jak na południu i wschodzie kraju w poniedziałek (22 września), ani burzowo – jak było choćby na początku września (co wiązało się z wydanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alertem dla aż 11 województw).

We wtorek termometry w całym kraju, w ciągu dnia, wskażą temperaturę od 13 (na południu Polski) do 16 (na północy) stopni Celsjusza. Nieco cieplej (wyłączając rejony podgórskie) będzie w środę – bliżej 15-16℃. Co jeszcze wiemy, dzięki ekspertom z IMGW?

Prognoza na wtorek

IMGW podaje, że 23 września, za dnia, „w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie” będzie „duże i całkowite”, a „miejscami” można spodziewać się „opadów deszczu”. Zaś „na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego”. Jeśli chodzi o północ Polski, to pojawią się tam „przelotne opady deszczu”.

Temperatura maksymalna, jakiej spodziewać możemy się we wtorek, oscylowała będzie wokół 14°C-17°C. „Chłodniej” będzie miejscami „w pasie od Śląska, przez Ziemię Świętokrzyską, po Lubelszczyznę oraz w rejonach podgórskich: od 11°C do 13°C”.

Jaka pogoda będzie 24 września?

A co czeka nas jutro? W środę „na południu kraju zachmurzenie” będzie „duże”. „Po południu z większymi przejaśnieniami, stopniowo zanikające opady deszczu”– czytamy. „Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane” – informują eksperci z IMGW. Zaś „na krańcach północno-wschodnich okresami duże – i tam możliwe przelotne opady deszczu”.

24 września termometry wskażą maksymalnie „od 14°C do 17°C”. Nieco „chłodniej” będzie w rejonach podgórskich Karpat – „od 10°C do 13°C”.

